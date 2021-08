VULIN TRAŽI OŠTRIJE KAZNE ZA ONE KOJI IZAZOVU POŽAR: Od 25. jula u Srbiji više od 850 požara na otvorenom

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin istakao je prilikom obilaska Pčinjskog upravnog okruga, u kome je u poslednjih pet dana zabeleženo više od 100 požara na otvorenom, da će insistirati na pooštravanju kaznene politike prema svima koji svojim nemarom, nehatom i nepažnjom izazivaju požare.

- Od 25. jula do danas Srbija se suočila sa više od 850 požara na otvorenom. To govori koliko smo neodgovorni, koliko ne razmišljamo, koliko sistemski nismo našli odgovor na one koji ne vode računa ni o sebi, ali ni o drugima - istakao je ministar Vulin posle obilaska područja koja su bila zahvaćena požarima i sastanka sa rukovodiocima Okružnog štaba za vanredne situacije. Naglasio je da svi oni koji izazivaju požare nehatom i nepažnjom moraju da znaju da će biti pronađeni i da će biti odgovorni za sve što su uradili i materijalno, ali i na svaki drugi način.

foto: MUP

- Samo u Pčinjskom upravnom okrugu od 2. avgusta do danas zabeleženo je više od 100 požara na otvorenom na čijem je gašenju angažovano 500 vatrogasaca i više od 100 vozila koji su povučeni iz čitave Srbije da bi ovde rešavali problem koji su napravili neodgovorni pojedinci, koji nisu razmišljali da to što zapale strnjiku može da zapali čitavo selo, nekoga liši života - istakao je ministar Vulin.

On je ukazao na to da u ovom trenutku u Pčinjskom okrugu nema požara koji su opasni, ali i upozorio da ćemo ih imati ukoliko se nesavesni pojedinci budu ponašali na ovaj način i da to niko neće moći da spreči.

- Insistiraću na tome da se promeni kaznena politika, a naravno Sektor za vanredne situacije i Ministarstvo unutrašnjih poslova učiniće sve da budemo uvek spremni i sposobni da pomognemo i da zaštitimo sve naše građane - rekao je ministar Vulin.

Ekonomsko dvorište Gori i iznad manastira Gračanica U šumi u Šaškovcu, kod Sušice, iznad ekonomskog dvorišta manastira Gračanica izbio je požar, javlja RTV KIM. Na portalu navode da su na lice mesta krenule vatrogasne ekipe iz Prištine i Lapljeg Sela. Poslednjih dana usled visokih temperatura povećan je broj požara na Kosmetu. Iz opštinskog odeljenja inspekcije upozoravaju građane da je strogo zabranjeno paljenje strnjišta i drugih otpada.

(Kurir.rs/ A. K.)