METEOROLOG ĐURIĆ NAJAVIO NOVI TOPLOTNI TALAS: Narednih dana temperature idu i do 40 stepeni, evo koliko će trajati tropska vrelina

Četvrti toplotni talas samo što se završio, a danas je počeo novi, četvrtak nam je doneo prodor hladnog fronta sa severozapada, pa smo u petak uživali u veoma prijatnim temperaturama i tog dana nisu prelazile 30 stepeni, napisao je meteorolog Đorđe Đurić.

On je na Fejsbuku najavio da će od danas pod uticajem grebena sa jugozapada doći do priliva veoma tople vazdušne mase sa severa Afrike, a koja do našeg područja pristiže u sklopu jugozapadnog visinskog strujanja.

- Strujanje veoma toplog vazduha potpomognuto je i uticajem snažnog ciklona iznad severozapadne Evrope i Britanskih ostrva i strujanjem veoma tople vazdušne mase u njegovom prednjem delu. Maksimalna temperatura biće danas od 34 do 38 stepeni, u Beogradu do 36 stepeni, a rashlađenje neće donositi ni jugoistočni vetar, koji će u košavskom području biti pojačan - očekuje Đurić.

Ipak, u večernjim časovima i tokom noći do severa Vojvodine očekuje se prodor oslabljenog hladnog fronta, koji je sklop napomenutog ciklona sa severozaopada Evrope, koji će doneti da vetar bude u skretanju na severozapadni, a severu Vojvodine tek ponegde ređu pojavu pljuskova sa grmljavinom ili kratkotrajne grmljavinske nepogode.

- Ovaj hladni front nastaviće put dalje prema jugoistoku, ali još više kao oslabljen, tako da će se u ponedeljak osetiti širom Srbije u vidu severozapadnog strujanja, dok će na jugu i istoku on izostatai, pa će tamo ostati veoma toplo. Nebo nad Srbijom i u ponedeljak će biti vedro, ali se posle podne i pred kraj dana u brdsko-planinskim predelima usled jačeg razvoja oblačnosti očekuje pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom, a deo nestabilnosti mogao bi u večernjim časovima da lokalno zahvati i centralne i severoistočne predele Srbije. Slab do umeren severozapadni vetar doneće većem delu Srbije nešto niže i malo prijatnije temperature, ali će na jugu i istoku i dalje ostatai vrelo. Minimalna jutarnja temperatura od 17 do 23, maksimalna dnevna od 30 stepeni na severu i zapadu do 36 na jugu i istoku Srbije, u Beogradu do 32 stepena - napisao je Đurić.

On kaže da će Srbiji do kraja sledeće sedmice biti sunčano, samo se u utorak i u sredu posle podne u južnim i u centralnim predelima očekuje jači razvoj oblačnosti i pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Maksimalna temperatura u utorak i u sredu od 31 stepen na jugu do 35 na jugu Srbije. U drugoj polovini sedmice biće veoma toplo, uz maksimalnu temperaturu u četvrtak i u petak od 33 do 37 stepeni. Za vikend vrelo, maksimalna temperatura od 35 do 40, u Beogradu do 38-39 stepeni.

- I u narednom periodu se zbog veoma toplog vremena i vioskih temperatura preporučuje oprez i postojaće i ogromna opasnost od šumskih požara i požara na otvorenom, zbog čega ne treba paliti vatru na otvorenom, niti bacati opuške iz vozila duž puteva. Dakle, i narednih dana jug Evrope, Mediteran i naše područje biće pod uticajem vrele, suve i stabine vazdušne mase, dok će cikloni i frontalni poremećaji sa padavinskim sistemima premeštatai preko severa i zapada Evrope i severnije od Alpa. Prema trenutnim proračunima, u Srbiji će stabilno, suvo i veoma toplo biti i narednih 10 dana. S obzirom na to da je prosek maksimalnih temperatura za ovo doba godine od 27 do 31 stepen, vidimo da će one u narednom periodu biti iznad prosečnih vrednosti, neretko i za 5 do 10 stepeni više od proseka - napisao je Đurić.

(Kurir.rs)