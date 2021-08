LEKARKA BILJANA SE VRATILA SA EVIJE I PRENELA DRAMATIČNE UTISKE Izgoreli su maslinjaci stari 3.000 godina, sve je ličilo na pustoš

Doktorka Biljana Pavlović, koja je predvodila medicinski tim MUP-a Srbije tokom gašenja požara u Grčkoj, rekla je da su lekari uvek uz vatrogasce na većim intervencijama i da, srećom, nije bilo ozbiljnih povreda.

Dramatične slike požara sa grčkog ostrva Evije smenjivale su se danima, a svi su odahnuli kada je stigla vest da je požar, koji su gasili i vatrogasci iz Srbije, ugašen i da je situacija pod kontrolom.

Doktorka Biljana rekla je da je na tom grčkom ostrvu bilo veoma dramatično i da su ljudi bili uplašeni.

"Kada smo se peli prema mestu događaja, videli smo izgorelo drveće. Izgoreli su maslinjaci stari 3.000 godina, sve je ličilo na pustoš. Medicinski tim Ministarstva unutrašnjih poslova je uvek sa pripadnicima MUP-a na svim većim intervencijama, njihovim kursevima, vežbama, pa tako i u ovoj situaciji smo bili u pratnji vatrogasaca-spasilaca", kazala je Biljana Pavlović.

Navela je da joj nije prvi put da odlazi na ovakve intervencije i objasnila da je na Eviji bilo slično kao tokom požara na Tari, Mokroj gori i u Kladovu, ali u mnogo većem obimu.

"Mnogo veća panika kod ljudi, mnogo je veći goreo prostor, mnogo teži teren, jako teški uslovi za rad. Kada tamo imate svaki dan 40, 42 stepena, pa još kad ste blizu požara, još je veća temperatura. Znate, niste svoj na svome, nepoznat teren. U tom smislu je bilo mnogo teže raditi", istakla je dr Pavlović.

Naglasila je da prilikom rada sa vatrogascima-spasiocima može svašta da se očekuje – od toplotnih problema, preko preloma i iščašenja, do ujeda insekata.

"Recimo, ovde je bilo dosta stršljenova, možete da očekujete neke ujede. Ljudi su tamo veliki broj dana, možete da očekujete zdravstvene probleme usled iscrpljenosti", navela je doktorka.

Biljana Pavlović je bila jedini lekar u timu na Eviji, koji su još činili medicinski tehničar Nada Adamović i vozač saniteta Dragan Milinković.

"Tamo funkcionišete kao tim i za sve što uradite, treba zahvaliti tom timu. Nije bilo teških intervencija na terenu koje bi zahtevale dalji transport. Mi smo bili u stalnoj vezi sa najbližom medicinskom ustanovom na Eviji, ali nije bilo potrebe ni za transportom, ni za nekom daljom dijagnostikom, ni za opservacijama, ni za hospitalizacijom", kazala je Biljana Pavlović.

Istakla je da je sanitet medicinskog tima dobro opremljen, pa su mogli sve intervencije da obave na licu mesta i da je značilo to što je stalno bio rashlađen.

"Od sitnih intervencija napomenuću blaže opekotine, ogrebotine, alergije, rehidracije, ispiranje očiju. To su sitne intervencije tada, ali da to nije odreagovano na vreme, moglo je da se iskomplikuje, da dođe do nekih ozbiljnijih problema. Moram da napomenem da u tim situacijama, kada ste na terenu, jako je bitno da osposobite čoveka koji nema zamenu da se vrati na poziciju", istakla je dr Pavlović i napomenula da je veliki uspeh što nije bilo ozbiljnijih povreda.

Naglasila je da vatrogascima psihološki znači da znaju da imaju nekoga ko može da im pomogne.

"Mi smo, inače, tu za naše vatrogasce, ali svakako da se bilo ko drugi od stanovništva obratio za našu pomoć, pomogli bismo mu", rekla je doktorka i objasnila da je civilno stanovništvo na Eviji bilo evakuisano, pa nisu imali mnogo kontakata sa njima.

