VRATILI SE HEROJI! GRCI KIKINDSKIM VATROGASCIMA DARIVALI IKONU BOGORODICE: Stalno nas zvali SRBI BRAĆA, crkvi uručili vodu i hranu

Milan Adamović i Zoltan Bereng, članovi kikindskog Vatrogasno -spasilačkog bataljona, proveli su sedam dana i besanih noći na grčkom ostvrvu Evija. Kao deo srpskom vatrogasno spasilačko kontigenta koji je brojao 35 ljudi i 13 vozila, suočili su se sa dosad, kako kažu, najvećom kataklizmom i učinili sve da pomognu unsrećenom bratskom narodu:

foto: Privatna Arhiva

- Na rastanku. Meštani sela Agios koje smo odbranili, u znak zahvalnosti. Darivali su nam ikonu sa likom Bogorodice, koju smo uručili vođi naše akcije. Na svakom koraku su nas oslovlljavali sa: "Srbi, braća". Stalno su nam donosili hranu, vodu, sokove, kafu... Te poglede dobročinstva i poštovanja nikad neću zaboraviti. U Grčku smo krenuli dobro opremljeni, a MUP se potrudio da nas dobro opskrbi hranom i vodom, za najmanje mesec dana. Na kraju smo konzerviranu hranu, voće, sokove i vodu donirali crkvi u Agiosu, da se podeli meštanima. Kad smo kretali bilo je emotivno, od zagrljaja i suza radosnica do slikanja. Na povratku sa Evije, svi su nan na putu do granice mahali i svirali. Neverovatan je to osećaj - priznaje Adamović.

foto: Kurir/S.U.

Njegov kolega Bereng je tokom 2007. godine već boravio u Grčkoj, takođe zbog gašenja požara:

- Čim smo stigli na Eviju, suočili smo se sa jakim vetrom i ogromnim dimom. Naravno, teren je bio nepristupačan. Podelili smo se u dve smene i radili skoro bez prestanka, i do 16 sati. Držali smo pet kilometara dugačku liniju požara, kako se vatrena stihija ne bi širila. U tome smo i uspeli. Vidljivost je bila svega 30 metara, pa naši helikopteri nisu mogli da u tim trenucima budu angažovani. Tri, četiri dana smo se lavovski borili sa vatrenom stihijom. Tek posle toga, avijacija je mogla da dejstvuje. Tek pslednja dva dana, situacija se stabilizovala. Niko od srpskm tima nije povređen, iako su uslovi bili ekstremni, 40 stepeni u plusu, a vatrogasci pod zaštitnom opremom u šumi koja gori i pored plamena visine 20, 30 metara - dočarao je rečima nestvarne scene sa Evije vatrogasac Bereng i dodao da je površina zahvaćena požarom bila je veća od 50.000 hektara.

foto: Kurir/S.U.

Gradonačelnik Lukač: Vi ste heroji Kikinde

Majice sa natpisom "Heroji Kikinde" i ručne čaovnike, Milanu Adamoviću i Zoltanu Berengu uručio je Nikola Lukač, gradonačelni Kikinde:

- Vi ste heroji Kikinde, ali i heroji Agiosa. Treba imati hrabrosti, sposbnosti i znanja da se stane pred vatrenu stihiju koju je najvažnije ukrotiti. Govorim u ime svih Kikinđana, koji vam se dive, kada kažem da ste ponos našeg grada. Hvala vam na svemu što ste uradili - rekao je Lukač.

foto: Privatna Arhiva

Na more, ali u Bečiće Milana Adamovića i Zoltana Berenga očekuje zasluženi odmor, ali na letovanje ipak neće u Grčku:

- Neki drugi put sigurno, ali smo odlučili da odemo u Bečiće. Radujemo se odmoru i našim porodicama- kažu oni.

(Kurir.rs/ S.U.)