METEOROLOG ČUBRILO OBJAVIO NOVU PROGNOZU: Stižu nam vremenski obrti, a evo i kada se očekuju obilnije padavine

Osetno osveženje je stiglo ali su padavine bile retke i slabe tako se da suša nastavlja. Narednih dana očekuju nas jutra vrlo sveža, a tokom dana postepeno otoljenje, najavio je meteorolog Marko Čubrilo.

Kako kaže, početkom naredne nedelje biće toplo, a posle 24.08. su sve veći izgledi za novo osveženje koje bi ovog puta moglo biti bogatije kišom.

- Danas tokom dana pretežno sunčano, ponegde uz umerenu oblačnost ali ne i toplo uz dnevni maksimum od 24 do 29 stepeni Celzijusa, što je i dalje malo ispod proseka za ovaj deo godine. Na jugu toplije uz maksimum oko 33 stepena. Od petka do nedelje većina modela, uključujući i ECMWF simulira postepeno, umereno otopljenje tako da bi se za vikend maksimumi kretali od 27 do 31 stepen Celzijusa što je u okvirima proseka. Noći bi i dalje uglavnom bile prijatne uz minimume od 13 do 18 stepeni Celzijusa. GFS je za sada jedini koji ima brzo otopljenje i podiže maksimume i preko 35 stepeni Celzijusa -napisao je Čubrilo na Fejsbuku.

foto: Ana Paunković

Kako ističe, razlika u simulacijama leži u drugačijem lociranju centra anticiklona koji će tih dana dominirati vremenom nad nama.

- Većina modela sve do ponedeljka centar tog anticiklona locira malo zapdnije od nas i time nas zadržava na njegovoj, svežijoj, istočnoj periferiji, dok ga GFS centar situira prvo tačno nad nas, a zatim malo isotčnije što po njegovoj zapadnoj periferji povlači veoma topao vazduh. Najverovatnije je da je “istina” negde između i da će otopljenje biti malo jače nego što to trenutno većina modela vidi, a znatno blaže nego što to pokazuje operativni GFS, jer su mu ansmable članovi znatno blaži. Oko 22.08. bi se nad zapadnom Evropom trebao razvijati ciklon koji bi preko središnje Evrope ka Alpima polako pružao svoj hladan front. Ispred fronta preko našeg dela Evrope bi jačalo toplo strujanje te bi u utorak na istoku i jugu bilo vrlo toplo uz maksimume od 33 do 38 stepeni - predviđa Čubrilo.

On naglašava da većina modela, uključujući i ECMWF na zapadu regiona već u utorak simulira osveženje uz grmljavinske pljuskove koje bi se zatim sredinom i u drugom delu sledeće nedelje priširilo nad ostale predele uslovljavajuću lokalne pljuskove i jače osveženje, dok operativni GFS ima sličnu ali sporiju sinoptiku i sve do oko 27.08. najveći deo regiona držu u toplom sektoru.

(Kurir.rs)