INTERVJU KURIR TELEVIZIJE, BRANKICA JANKOVIĆ: Žene sa sela su izuzetan potencijal, ta vekovna znanja nema nijedan fakultet!

Na današnji dan pre više od 100 godina, ženama u Sjedinjenim Američkim dršavama dato je pravo glasa. Od tada se 26. avgust obeležava kao Dan jednakosti žena. Zadobijanjem osnovnih prava i jednakim tretmanom pred zakonom, na polju ženskih prava u godinama koje su usledile ostvaren je veliki napredak. Ipak, da li su ona u 21. veku i dalje krhka?

Odgovore na ova pitanja dala je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, koja je u intervjuu za Kurir televiziju komentarisala nezavidnu situaciju pred kojom su se našle devojčice i žene u Avganistanu, osvojenom od strane Talibana.

"Potresne su scene koje vidimo i postupanje sa ženama, a naročito kada stavite u istorijski kontekst, kada znate da im je dato pravo glasa 1919. godine i vidite danas ove scene... To vam govori o tome koliko je ova tema široka i koliko zahteva dubinu i promišljenost u analizi jer se žene suočavaju sa različitim kršenjima svojih prava i različitim stepenima dostignuća svojih prava, vrlo je to razloičito od strane EU, naročito u skandinavskim državama", pojasnila je ona uz zaključak da su prava definitivno krhka.

Janković je dodala da se nada da, za razliku od Poljske gde je pravo na abortus ukinuto, ovde, u Srbiji, nikada nećemo voditi bilo kakav razgovor na temu oko našeg fizičkog i telesnog integriteta.

"To je naše telo i bilo bi bespredmetno pričati, bio bi to korak unazad. U aktuelnom demografskom trendu u čitavoj Evropi, pa i kod nas, gde se smatra da je žena jedina odgovorna za taj problem, treba rešavati otom potom. Do beba treba mnogo toga popraviti, od ostvarenja partnerstva, reproduktivnog zdravlja i ostvarenja u svakom drugom pogledu, nemojmo to pitanje svoditi na pitanje odluke ili konformizma da žena rodi ili ne rodi dete", naglasila je ona.

Kakva je situacija u Srbiji kada je u pitanju političko učešće žena u javnom životu, rodnom jazu u platama, osnaživanju žena u ruralnim područjima, pogledajte u video prilogu Kurir televizije.

"Turizam se razvija uprkos kovidu, imamo mnogo toga da pokažemo, naročito na selima, a žena je izuzetan potencijal, ta znanja skupljana vekovima nema nijedan fakultet", dodala je poverenica.

