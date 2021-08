DEDA, A KAD ĆEMO DA IDEMO NA VAKCINACIJU? Epidemiolog Tiodorović danas doveo unuka Mihaila (15) da primi cepivo

Epidemiolog i član Kriznog štaba Branislav Tiodorović danas je doveo unuka Mihaila (15) na vakcinaciju u niškom domu zdravlja!

Mihailo uskoro polazi u prvi razred gimnazije, a navodi da je pre početka školske godine odlučio da se vakciniše i da je za to dobio podršku porodice.

- Ja sam sam odlučio da se vakcinišem pre polaska u školu. Naravno, ništa ne boli i preporučujem svima da se vakcinišu i zbog sebe i zbog drugih - rekao je Mihailo nakon primljene Fajzer vakcine i tako poslao savesnu poruku, kako svojim vršnjacima, tako i svim mladima koji do sada nisu iskoristili svoje pravo da se vakcinišu.

Njegov deda doktor Branislav Tiodorović, epidemiolog i član Kriznog štaba, podsetimo, pre nekoliko dana je primio treću dozu vakcine protiv korona virusa u Nišu, a danas je bio u pratnji svog unuka kom je pružio punu podršku za vakcinaciju.

- Danas sam u pratnji svog unuka koji je sam odlučio da se vakciniše. Moram da naglasim da je to bila njegova odluka, što mi je posebno drago. Pozivao me je već nekoliko dana govoreći: "Deda, kad ćemo da idemo na vakcinaciju". On ima dosta drugarica i drugova koji imaju takav stav i može se reći da to kreće samo u većim gradovima, nažalost. Bilo bi dobro da to krene u svim našim lokalnim samoupravama - istakao je epidemiolog.

Tiodorović je kao prve dve doze primio vakcine kineskog proizvođača "Sinofarm", a kao treću dozu odlučio je da ne "miksuje" cepiva. Tako da je epidemiolog primio i kao treću dozu "Sinofarm" vakcinu.

(Kurir.rs/Blic/Foto:Ilustracija)