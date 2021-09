Panonskog mora više nema, ali Panonija so je tu da ostane!

Regionalni lider u proizvodnji soli, novosadska kompanija Bom Trade, prešla je 12 godina dug put. Taj put do sada je ispunjen konstantnim podizanjem kvaliteta proizvoda, ulaganjem u proizvodnju i proširivanje asortimana… Sve to uz neprestanu brigu o potrebama kupaca, ali i o promociji zdrave ishrane i zdravijeg života, pre svega kroz brend “Panonija so”.

Tržište morske soli

Počeli smo kao distributeri soli za posipanje puteva tokom zimske sezone, a tokom godina izrasli smo u jednog od lidera na tržištu Srbije u toj kategoriji - kaže za Kurir Marko Miljković, direktor marketinga Bom Trade.

Naš sagovornik dodaje i da su kroz postojeći biznis, stičući nova iskustva i znanja, uvideli da postoji veliki potencijal kada je reč o tržištu morske soli u Srbiji.

Tako je 2015. u Novom Sadu, otvorena prva fabrika za preradu i proizvodnju morske soli u Srbiji - Panonija so, kao jedan od brendova kompanije Bom Trade. Godišnje uvezemo oko 100.000 tona soli, a preradimo više od 30.000 tona. Posedujemo moderne proizvodne pogone, a u sklopu naše kompanije nalazi se i laboratorija sa savremenom opremom - u kojoj konstantno radimo na unapređenju kvaliteta. Solana je, zahvaljujući velikim investicionim ciklusima, potpuno automatizovala proces rada - navodi Miljković.

Održivost je važna

Morska so dolazi iz južnih zemalja Mediterana - Tunisa i Egipta, kao i sa Italijanskih ostrva Sicilije i Sardinije. So dolazi brodovima do luke Konstanca u Rumuniji, a zatim rečnim baržama sve do luke Novi Sad, u blizini koje je smeštena i naša fabrika. A tamo…

So prvo prolazi kroz sistem pranja, gde se otklanjaju sve nečistoće. Sledi prolazak kroz sistem sušenja, potom ide na sita i na kraju se razvrstava po veličini – ističe naš sagovornik.

Vrtoglavom uspehu ovog domaćeg brenda, doprinelo je i to što su za sve vreme uspona i rasta Bom Trade, u glavnom fokusu kompanije bile tri stavke, najbitnije u današnjem svetu, kako za biznis, tako i za potrošača, a to su: kvalitet, inovacije i održivost.

Tri kategorije proizvoda

Svi prozvodi Panonija so potpuno su prirodni, i odlikuje ih visok procenat sadržaja natrijum-hlorida.

Morska so nastaje prirodnim procesima isparavanja slane vode, pri čemu svi njeni sastojci ostaju očuvani. Ima široku primenu u svakodnevnom životu, jer sadrži više od 80 hemijskih elemenata, počevši od natrijum-hlorida, preko kalijuma i magnezijuma, do mangana. Zahvaljujući tome poznato je njeno višestruko korisno dejstvo na ljudski organizam i zdravlje.

I stare navike se, navodi Miljković, polako menjaju:

Bez obzira što se kamena so koristi više od morske na našem geografskom podneblju, trend korišćenja morske soli koji je u svetu već sveprisutan, polako dolazi i u Srbiju. Zbog svojih zdravih elemenata, sve više se baš morska so koristi i u ljudkoj, ali I u ishrani domaćih životinja, kao sastavni deo mešavine za stočnu hranu – pojašnjava Miljković.

Nezaustavljivi rast ovog lidera u jugoistočnoj Evropi, možda se najbolje ogleda u činjenici da su asortiman svojih proizvoda obogaćivali iz godine u godinu… Tako sada u portfoliju kompanije postoje tri kategorije proizvoda: so za ishranu životinja, industrijska so, kao i dve vrste soli za ljudsku upotrebu – Panonija sitna i krupna morska so.

So uvek nađe put

Ova domaća fabrika, može se pohvaliti kvalitetom koji je na svetskom nivou, te su i trenutni trendovi, kao i dalji planovi u skladu sa tim:

So izvozimo u Mađarsku, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, a plan nam je da izvoz proširimo i na dalja tržišta u EU. Zastupljena je, naravno, i u našim maloprodajnim objektima. So uvek nađe svoj put. – zaključuje Miljković.

Stoga, ukoliko želite da se hranite zdravije i za sebe i svoju porodicu tražite uvek zdraviju alternativu – neka Panonija so nađe put i do vašeg stola.

