JESEN STIŽE NA MALA VRATA: Đurić objavio detaljnu prognozu, toplo još samo nekoliko dana, a onda slede pljuskovi i pad temperature

Meteorolog Đorđe Đurić najavio je suvo i toplo vreme do sredine naredne nedelje kad se očekuju padavine i pad temperature.

- Pred nama je sunčano i relativno toplo vreme za ovo doba godine. Jedino će nad jugom Srbijom nebo biti prekriveno visokom oblačnošću, uglavnom cirusima, ali se uz umereno oblačno vreme padavine ne očekuju. Letnje temperature biće tokom dana praćene prijatnim severoistočnim vetrom koji će duvati slabim do umerenim intenzitetom. Maksimalna temperatura biće danas od 27 do 31°C, a u Beogradu do 30°C - navodi Đurić.

Jutro u ponedeljak takođe će prema njegovim rečima doneti Srbiji vedro i hladno jutro dok se u kotlinama i duž reka u dolinama očekuje i magla.

- Pod uticajem suve i stabilne vazdušne mase, nebo nad celom Srbijim tokom dana biće vedro i bez oblaka, a uz sunčano vreme biće i veoma toplo. Visoke temperature za ovo doba godine biće praćene severozapadnim vetrom koji će duvati slabim do umerenim intenzitetom. Minimalna jutarnja temperatura od 5 do 11°C, u Beogradu do 14°C, maksimalna dnevna od 27 do 31°C, a u Beogradu do 30°C - navodi Đurić.

Pod uticajem grebena sa jugozapada, koji će naročito biti izražen u višim slojevima atmosfere, utorak i sreda proteći će u znaku sunčanog i pravog letnjeg vremena. Jutra će i dalje biti hladna, a zbog dodatnog priliva veoma tople vazdušne mase sa jugozapada, tokom dana biće veoma toplo, uz temperature u većini predela oko 30-31°C.

- Sinoptička situacija promeniće se tokom četvrtka. Tada će doći do naoblačenja tako da se u četvrtak i petak uz dosta oblačnosti ponegde očekuju kiša i pljuskovi sa grmljavinom, ali se prema trenutnim prognozama značajnije padavine ne očekuju. Ipak, uslediće priliv nešto svežije vazdušne mase uz postepeni pad temperature, ali će se i dalje zadržati toplo. U toku vikenda se očekuje dalji pad temperature i nešto svežije vreme - navodi Đurić.

