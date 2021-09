ČUVENA PROROČICA RAZBILA SVE ZABLUDE SKIDANJA CRNE MAGIJE! Vesna Versaće UPOZORILA: Kad vam traže OVO znajte da je PREVARA!

Popularna proročica Vesna Radomirović, poznatija kao Vesna Versaće govorila je u jutarnjem programu Kurir televizije o prevarama kojima se kvaziproroci služe kako bi zaradili što više novca.

Poslednji u nizu slučaj odnosio se na hapšenje izvesne proroičice Perside, koja je za svoje usluge skidanja crne magije od tri osobe uzela čak 400.000 evra.

foto: Kurir televizija

- To ništa nije koliko uzimaju ljudi, ja nikada u životu nisam imala nijedan takav problem. U zadnje vreme su se pojavili svakakvi proroci, pogotvo sad sa dolaskom ove korone. Zamislite vi sada koja je to budala da da 400.000 evra za skidanje crne magije. I to nije usamljen slučaj. Ja nikada nisam lečila, protivzakonito je lečiti. Ja sam duhovni učitelj, malo dam ljudima nade, dam im podsticaja - kaže Vesna Versa i dodaje da su proročice prisutne kroz istoriju.

- Zamislite sada javi se vama neka "kurta i murta" da će vam nešto skinuti, ali vi morate da date zlatan nakit. Niko nije lud da pomisli da to može - navodi popularna proročica.

foto: Kurir televizija

- Ja radim tradicionalno gledanje, trajem 30 godina, i tačno je da postoji crna magija, meni dolaze i političari i sveštenici, ali ja nikada ne idem ispred crkve - kaže Vesna i dodaje:

- Korona je đavolja bolest, moje vizije govore da je korona počela 2019. godine i tu su brojevi devet i šest, znači đavolji znak. Mora šestica da završi, sledeća godina nosi velika pomeranja na bolje. Sigurno je da će biti celu sledeću godinu - kaže Vesna.

foto: Kurir televizija

Proročica je apelovala na ljude da ne nasedaju na razne oglase i ukazala na najčešće prevare:

- Kad vidite neki oglas vidovita ta i ta, ako šaljete novac, šaljete na ime i prezime, ali ta vidovita Persida, negativno rečeno treba joj podići spomenik. Da ona uzme 400.000 evra zamislite to. A zamislite taj koji je zaradio te novce. Nikakvo zlato ne treba slati autobusom, odmah znaš da je neka prevara kada ti traže zlato - rekla je čuvena proročica za Kurir televiziju.

Kurir.rs

