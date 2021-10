ONI SU USPELI U DUBAIJU, A KRENULI SU NI IZ ČEGA: Pozajmio 5.000 evra, živeo od tri dnevno, nije znao engleski, konobarisao...

Dubai je sinonim za luksuz, pare, moć... Ali do toga nimalo nije lako doći. Naprotiv. Junaci ove naše priče su uspeli, sarađuju i sa sultanima, kremom Bliskog istoka... Međutim, njihov put je utrt uz dosta muke, odricanja, rada, snalažljivosti...

Ali oni su, pre svega, imali petlju. Treba imati petlju da pozajmiš pet hiljada evra i kupiš kartu u jednom pravcu, pa da u luksuznom gradu dan preživljavaš s tri evra! Treba imati petlju da kreneš u Dubaiju iako reč engleskog ne znaš! Upoznala sam ih na Svetskoj izložbi u Dubaiju, tačnije otvaranju srpskog poslovnog centra u okviru prestižnog biznis-centra "Južni Dubai", mesta gde će do kraja marta sledeće godine biti centar srpske privrede. Ovo su njihove priče.

S Uba sam, zvršio sam DIF i pre osam godina rešio da idem u Dubai, bez povratka. Pozajmio sam 5.000 evra. Sedeći na aerodromu video sam Marka (Kažića), koji čita Sportski žurnal i zamolio ga da prelistam novine. Tako je krenulo naše prijateljstvo, a sarađujemo i poslovno. Prva dva meseca baš mnogo sam se mučio. Gledao sam gde ću da spavam, bio kod nekih drugara, nas trojica u jednoj sobi. I kalkulisao dnevni budžet, da li je to tri ili četiri evra na dan, dok ne nađem posao. I našao sam ga, u školi fudbala Real Madrida, gde sam prošao intervju. I već šest godina imam fitnes-kompaniju "Bi strong", radimo medicinski fitnes za ljude koji imaju probleme, bolove. Uspešno poslujem i sad živim baš lepo.

Iz Bačke Topole pre osam godina došao sam u Dubai s pozajmljenih 2.000 evra. Radio sam sve i svašta. I personalne treninge, i modeling, i sudio deci na fudbalskim utakmicama. Po tri-četiri posla istovremeno. Tada sam imao 21 godinu, pa nije moralo da se bira. Skupio sam dovoljno novca, vratio dug i otvorio svoju prvu kompaniju. Prodao sam je i napravio prvi novac, pa ušao u druge preduzetničke poduhvate. Imam popularnu marketinšku agenciju "Amadeo", veoma kul, da tako kažem, klijentelu na Bliskom istoku. Iako imam mnogo više nego pre, stvari su ostale jednostavne. Ne možete da jedete više od tri puta dnevno, da to figurativno kažem. Samo profit koji izvlačim iz svoje firme investiram u druge firme.

DO VLASNIKA KOMPANIJE

foto: Jelena S. Spasić

OGNJEN SUDŽUM

TAČNO MORAŠ DA ZNAŠ KOJI DEO KOLAČA HOĆEŠ,

NE USPEJU SVI

Rodom sam iz Inđije, studirao sam u Novom Sadu. Moj tast je došao ovde još 1995, pa smo imali neku podršku kad smo 2002. stigli u Abu Dabi. Imao sam i u Srbiji i ovde običan posao, radio sam kao građevinski inženjer, a 2008. sam odlučio da otvorim svoju formu. Do 2013. nisam bio u fazonu da to širim, a potom sam se skroz posvetio tom poslu. "Urban plening gajd indžiniring" ima i u Novom Sadu kancelariju, a priča je krenula odavde. Naš tim inženjera je radio i čelične konstrukcije paviljona Ujedinjenih Arapskih Emirata na upravo otvorenoj Svetskoj izložbi u Dubaiju. A radili smo i fasadnu konstrukciju metroa u Dohi i Rijadu. Dosta ih je koji ovde nisu ni uspeli jer je ovo specifično tržište, nije Srbija. Ovde čovek mora da bude strpljiv, da se bori za svoje mesto, tržište je malo, kako se to kod nas kaže: mala bara, puno krokodila. Dolaze forme iz celog sveta i onaj ko hoće da uzme deo kolača, tačno mora da zna šta hoće, da se posveti tome. Ali ima veoma mnogo uspešnih ovde - programerske, prijektantske forme...