ŠOK U JUTARNJEM TOKOM DISKUSIJE O ONLAJN NASTAVI: Idemo posle posla na sahranu korisnice preminule od kovida TO JE JASAN ALARM

Iako nije donesena odluka o onlajn nastavi, građani su u iščekivanju te mere koja bi možda mogla da bude način sprečavanja zaraze korona virusom među decom školskog uzrasta.

Da je vrag odneo šalu jasno je odavno, a defektolog i psihoterapeut Ivana Sinđić je to i potvrdila rekavši da danas nakon posla ide na sahranu jedne korisnice koja je preminula od korone.

- Porodično okruženje ulazi u jedan od faktora uspešnosti onlajn nastave, a imamo učenike koji žive u disfunkcionalnim porodicama i škola im dođe kao beg. Deca su adaptivna i ja jesam za meru onlajn nastave jer je epidemiološka situacija loša. Oboleva dosta dece i kolega. Mi danas posle posla idemo na sahranu. Jedna korisnica je preminula od korone. Sad niko ne zna da li je to dobila u ustanovi ili kod kuće. To treba biti jedan od alarma - rekla je Ivana Sinđić u Jutarnjem programu Kurir televizije.

Srednjoškolska profesorka Vesna Vojvodić Mitrović apelovala je da se iznese tačna statistika obolelih nastavnika i ućenika.

- Najvažniji je odnos između nastavnika, učenika i roditelja. Bez te saradnje nema dobrih rezultata. Što se tiče onlajn nastave, moramo da se fokusiramo na reč "nastava", to je ono što je bitno, a ne u kojoj je formi. Negde tokom 2020. godine pravljena je statistika koji je to broj učenika ima problem sa resursima. Tada se došlo do podatka da minimum 10 odsto učenika ne raspolaže resursima. To je brojka veličine kao grad veličine Sombora. Mora da se zna statistika koliko je nastavnika obolelo kao i učenika - kaže Vojvodić Mitrović.

Ivana i Vesna su saglasne da su mere mere onlajn nastave i kovid propusnica zakasnele.

