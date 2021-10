Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ i Grand kafa pokrenuli su javnu kampanju u cilju edukacije žena o važnosti preventivnih pregleda i brige o zdravlju

U saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, Ministarstvom zdravlja i Fondom B92, Grand kafa sprovodi kampanju u cilju edukacije žena o važnosti preventivnih pregleda pod nazivom „Hajde da imamo vremena za pregled“. U okviru kampanje realizovane su brojne aktivnosti vezane za promociju zdravlja, a namera organizatora je da se i u narednom periodu nastavi sa sličnim akcijama. Imajući u vidu da je rak dojke najčešći maligni tumor kod žena u Srbiji, cilj ove kampanje je podizanje svesti o važnosti rane dijagnostike i redovnih medicinskih pregleda.

U mesecu oktobru koji se međunarodno obeležava kao „Mesec borbe protiv raka dojke“, Grand kafa, Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ omogućili su besplatne preventivne mamografske preglede. Zbog velikog interesovanja svi termini pregleda su popunjeni u rekordnom roku, te više neće biti dostupno zakazivanje pregleda u mobilnom mamografu. Kako bi se izašlo u susret velikom broju žena koje su se prethodnih dana prijavile za preglede, akcija je produžena i mobilni mamograf u Beogradu biće na istoj lokaciji, umesto do 31. oktobra, do 14. novembra. Do sada je pregledano više od 400 žena, dok je više od 1000 žena prijavljeno za preglede do kraja akcije besplatnih mamografskih pregleda.

Kampanjom „Hajde da imamo vremena“, Grand kafa ističe važnost vremena koje odvajamo za sebe i najdraže, posebno kada se uzme u obzir ubrzani tempo života koji često ne ostavlja prostora za brigu o onome što je zaista važno, od trenutaka sa najbližima do brige o sopstvenom zdravlju.

Nina Cvetković, Senior Brand Development Manager u Grand kafi (Atlantic Grupa), izrazila je zadovoljstvo zbog saradnje i realizovanja akcije za koju veruje da će pozitivno uticati na podizanje svesti o neophodnosti prevencije i edukacije, ali i pronalaženju vremena za sve zdravstvene preglede.

„Veoma je važno da nađemo makar malo vremena za sebe, svoje najbliže, za ljubav, smeh, druženje… A najvažnije jeste da nađemo i imamo vremena za brigu o svom zdravlju koje treba da bude naš najveći prioritet. Ujedno apelujemo na sve da redovno obavljaju preventivne preglede i imaju proaktivan odnos prema zdravlju, koji je preduslov za kvalitetniji način života“, napomenula je Nina Cvetković.

Rak dojke je vodeći maligni tumor kod žena u Srbiji, ali je u velikom broju slučajeva izlečiv ukoliko se otkrije i leči na vreme. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, svake godine 4.000 žena oboli i 1.600 izgubi život. Jedna od osam žena tokom svog života oboli od ove bolesti. U odnosu na prethodni period, zabeležen je porast stope obolevanja posle 40. godine.

Doc. dr Verica Jovanović, direktor Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ istakla je veliku zahvalnost Grand kafi za podršku akciji mamografije u Negotinu i Beogradu, kao i programu skrininga, imajući u vidu značaj sporovođenja redovne kontrole i mamografije kao zlatnog standarda u dijagnostici raka dojke, za žene uzrasta 50-69 godina.

„Prеvеnciја imа оgrоmаn јаvnоzdrаvstvеni pоtеnciјаl i prеdstаvljа nајеfiкаsniјi pristup u kоntrоli mаlignih bоlеsti. Svaka žena bez obzira na godine života i svakodnevne obaveze treba da brine, pre svega, o svom zdravlju. Mamografski pregled se radi kod zdravih žena u cilju kontrole i sprovodi se najčešće posle 45. godine. Obavljanjem mamografije, promene u tkivu dojke se mogu, ukoliko ih ima, otkriti na vreme i u potpunosti ukloniti bez posledica po zdravlje žene“, podseća dr Jovanović.

Imajući u vidu značaj prevencije i rane dijagnostike, Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, Ministarstvo zdravlja i Grand kafa podsećaju pripadnice lepšeg pola na važnost obavljanja preventivnih pregleda i odgovornost prema svom zdravlju.

Hajde da imamo vremena za pregled!

