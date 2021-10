AGROANALITIČARI O CENAMA NAMIRNICA: Cena stočne hrane diktira CENU MESA

Svedoci smo toga da je cena svinjskog mesa poslednjih dana skočila za minimum 100 dinara po kilogramu. Prema procenama agroanalitičara, razlozi poskupljenja su povećanje cene stočne hrane, smanjenje stočnog fonda, ali i porast cena energenata.

foto: Marina Lopičić

Agroanalitičar Milan Prostran pojasnio je za Kurir da je ipak glavni uzrok globalnog poskupljenja ne samo namirnica već i goriva i žitarica pre svega pandemija koronavirusa.

- Bilo je očekivano da će doći do povećanja cena svinjskog mesa jer je došlo do povećanja cena žive vage. Razlog tog povećanja su maksimalne cene stočne hrane, kukuruza, soje, sojine sačme i ostalih žitarica. Cena žive vage je sada oko 180 dinara, bila je 135 dinara - kaže Prostran i dodaje:

- Takođe, smanjenje stočnog fonda tome doprinosi, pa zbog toga važi pravilo "manja ponuda - viša cena". Kukuruz je ove godine dostigao maksimalnu cenu, pšenica čak prelazi 27 dinara. Na sve to u manjem delu utiču i cene energenata, nafte, mazuta. Sve to utiče na povećanu cenu mesa. On navodi i da pretpostavlja da se ove cene neće smanjiti bar još dva-tri meseca.

- Plašim se da će one do decembra biti u blagom porastu, to jest sve do svinjokolja. To će ići u prilog svim građanima. Svako ko ima nekoga na selu dobiće meso bar za dva-tri meseca i samim tim neće morati da kupuje u trgovinama. Tada se očekuje i smanjena tražnja, pa možda i blagi pad cena - kazao je Prostran.

Prema njegovim rečima, jedino smirivanje cena je nemogućnost plasmana zbog kupovne moći stanovništva. - Sve dok narod ima novca da plati te povećane cene, one će opstati na tržištu, ili čak i biti u blagom porastu, međutim, potrošači sa plićim džepovima će biti glavna kočnica daljeg porasta cena.

Skuplje Ulje 225 dinara Ulje je moguće kupiti po cenama između 180 i 225 dinara po litru. Od početka prošle do kraja jula ove godine ulje je, prema podacima zvanične potrošačke korpe, poskupeo za 45 odsto, a za prosečnu platu sada možemo da kupimo 84 litra manje nego godinu dana pre.

Kurir.rs/ A. K.