ISPOVEST MATIJE KOJI JE ROĐEN KAO DEVOJČICA, A UPRAVO MENJA POL! Na početku sam se trudio da potisnem želju da BUDEM MUŠKO

Promena pola je složena hirurška intervencija koja se u Srbiji obavlja od 1989. godine.

Do sada je urađeno 380 operacija promena pola, a statistički gledano češće muškarci postaju žene.

Koliko su hirurške intervencije promene pola zahtevne za hirurge i pacijente, šta se podrazumeva u preoperativnom, a šta u posleoperativnom toku pričali su za Kurir televiziju Matija Stefanović koji je u procesu prilagođavanja pola i doktor Aleksandar Milošević, urolog.

Matija je rođen kao žena, a kaže da je shvatio da se nalazi u pogrešnom telu u trećem razredu gimnazije kad je na Jutjubu slušao jednu trasrodnu osobu koja se osećala zarobljeno u svom telu.

- Naleteo sam na jedan Jutjub video dečka, koji je isto trans, a govorio je o tome kako se oseća. Meni je tada samo kliknulo u glavi i shvatio sam da sam to ja za nekoliko godina. Zapravo sam se jako uplašio od te pomisli jer sam shvatio šta sve to sa sobom nosi. Nije mi uopšte bilo lagodno, trudio sam se da to potisnem, jer u tom trenutku nisam znao kako sa tim da se izborim - priča Matija koji se trenutno nalazi na hormonalnoj terapiji.

Prilagođavanje muškom telu prema njegovim rečima teče veoma zadovoljavajuće.

- Tehnički se ne može promeniti pol, govorimo o prilagođavanju pola, ali teče sve veoma dobro. Sada sam već četiri meseca na hormonalnoj terapiji i jako sam zadovoljan kako izgledam i kako okolina reaguje na mene.

Priznanje roditeljima bio je najveći izazov.

- Veliki je bio izazov to priznavanje sebi, nekako sam dugo to razvlačio i znao sam šta sve to sa sobom nosi. Što mi je osoba manje značila, to mi je bio lakše da joj se poverim. Najstresnije mi je bilo da otkrijem porodici i prijateljima, tačnije onima koji su mi najznačajniji, njima sam otkrio poslednje - otkrio je Matija.

Psihijatrijsko ispitivanje ključno kod promene pola Profesor dr Miroslav Đorđević, dečiji hirurg i urolog, uključio se iz Njujorka u jutarnji program Kurir televizije gde je istakao da se u Beogradu nalazi jedan od najboljih centara za promenu pola. foto: Kurir televizija - Beogradski centar za promenu genitalija, gde posebno mislimo na rekonstrukcijski centar za promenu pola, jedan je od vodećih u svetu. Mesec dana sam u Njujorku gde i izvodim te operacije. Kada govorimo o operaciji promene pola, mi pre svega mislimo na transrodnu populaciju, koja je sve više prepoznatljiva u našem okruženju. Ove operacije podrazumevaju transfer genitalija iz pola u kome je odsoba rođena, ka polu ka kome teži. U roku od godinu dana praćenja od strane psihologa i psihijatra, transrodne osobe bivaju stavljenje na hormonalnu terapiju i započinju život u polu ka kome teže. Ukoliko se ispostavi da su sve te akcije uspešne i da se stvarno radi o transrodnoj osobi, dolazi hirurgija - kaže dr Đorđević.

O ovoj temi govorio je u jutarnjem programu i profesor dr Aleksandar Milošević, urolog koji je objasnio da je nauka ustanovila da postoji oko 10 odsto osoba koje imaju drugačiji seksualni identitet.

- Mi smo počeli već osamdesetih godina da radimo na tome i napravili smo jedan ozbiljan tim. Nekada su te operacije trajale po šest ili sedam sati, a danas traju oko četiri sata - kaže Milošević.

Doktor je istakao da, iako postoje razna previranja identiteta u pubertetu, promašen pol vidi već u samom detinjstvu.

03:17 DOKTOR ĐORĐEVIĆ O PROMENI POLA U SRBIJI: Psihijatrijsko ispitivanje ključno kod ovakvih poduhvata

- Mi imamo komisiju koja je oformljena pri ministarstvu i tu je psihijatar najvažniji. I to obučeni psihijatar. Mi hirurzi smo naučili da napravimo lepo telo drugog pola, ali psihijatar ne sme da pogreši u tom slučaju. Nekada je psihijatrijska priprema trajala dve godine, a sada je to smanjeno. Postoje razni karakteri. Neki od njih u svojoj muci nauče mnogo toga pa dolaze čak i pripremljeni - kaže Milošević.

Kad se sve izveća i kad se odobri promena pola komisija prema njegovim rečima odobrava do 10 operaacija tokom godine.

- Komisija može i da ne odobri i to u slučajevima kad se ne radi o pravom transrodnom stanju već se radi o psihijatrijskom problemu. Ne odobri se svima. Imate i lažova kao i među običnim narodima. Imate čak i poznatih ljudi - kaže Milošević.

Čak i stranci dolaze u Srbiju da promene pol. Osim što su srpski lekari veliki stručnjaci koji se dugi niz godina bave ovim poduhvatima, ulogu u tim odlukama ima i cena.

- Cene operacije su od 3.000 do 5.000 evra, zavisi kakav je transfer. Ako se ide iz muškog u žensko tu se rade i grudi i to je automatski skuplje. Seksualna vežba je veoma poželjna kod osoba koje su prešle iz muškog u ženski pol, njima se napravi i mali klitoris, tako da potpuno normalno mogu voditi seksualni život. Kod muškaraca je malo komplikovanije, pošto klitoris, pod hormonalnom terapijom, naraste kao mali penis, neka dva-tri centimetra, ali je to nedovoljno za penetraciju, tako se i tu rade određeni zahvati kako bi i oni mogli da obavljaju normalno seksualni odnos - rekao je urolog.

Nakon promene pola dobiju i novi JMBG.

- Postoji i pravna služba koja se bavi promenom identiteta, tako da se osobama koje su se odlučile na ovaj poduhvat potpuno i po pravnom aspektu menja identitet - kaže Milošević.

