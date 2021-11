GDE MOŽEMO DA PUTUJEMO ZA PRAZNIKE I KAKO? Ovo su uslovi i spisak svih zemalja, evo gde nevakcinisani moraju u karantin

Praznični dan narednog četvrtka mnogi planiraju da spoje s vikendom i da tako iskoriste priliku za četvorodnevno putovanje. Onima koji imaju decu odgovara i činjenica da će i deca najverovatnije u isto vreme na kratki raspust, tako da su već u toku planovi za kratko porodično putovanje.

Iako su se za praznike naši ljudi uglavnom pre odlučivali za putovanja po Srbiji, ovoga puta to možda i neće biti najbolja ideja imajući u vidu da je situacija sa koronom najteža upravo u našoj zemlji.

Gde je u ovom trenutku bezbedno putovati

Sudeći po statistici, naša zemlja je trenutno po visokom broju obolelih od korone na crnoj listi u mnogim zemljama, ali virus i dalje bukti u celoj Evropi, pa i u svetu, tako da je malo mesta gde bi u ovom trenutku bilo bezbedno putovati.

Prema najnovijoj tabeli profesora Petra Kočovića, najmanje rizično mesto za putovanje u ovom trenutku je Španija, slede Portugal, pa Italija i Francuska, dok je na Malti trenutno najmanje zaraženih koronom, ali tamo naši građani ne mogu da putuju. Iako su nešto dalje za putovanje na četiri dana, Emirati, odnosno Dubai, u ovom trenutku su idealna destinacija za turiste i po bezbednoj epidemiološkoj situaciji i po pravoj letnjoj temperaturi.

Ubedljivo i dalje našim turistima najtraženija, Grčka poslednjih dana ima skoro crne rekorde, ali treba imati u vidu da ova zemlja i dalje ima najviše testiranih, ali i veliki broj vakcinisanih. Ni druge zemlje u okolini ne odstupaju mnogo. Slična situacija je i u Hrvatskoj, Sloveniji, Bugarskoj, dok je u Rumuniji izuzetno kritično.

Jedno su želje, drugo su mogućnosti

S obzirom na to da je Srbija bukvalno na crnoj listi po broju obolelih od korona virusa, malo je zemalja u koje u ovom trenutku vlasnici srpskog pasoša mogu da otputuju. Bez obzira na to kakve su nam želje i kuda bismo voleli u ovom trenutku da odemo, važno pitanje od koga putovanje i zavisi jeste: koje zemlje nas u ovom trenutku primaju.

Samo su dve zemlje na listi u koje srpski građani mogu da putuju bez kovid propusnica odnosno bez ikakvog dokaza o nezaražavanju, a to su BiH i Mađarska. Iako je tokom letnje sezone ova lista bila mnogo duža, sa porastom broja obolelih kod nas kao i u tim zemljama, pooštreni su uslovi za prelazak granice.

Iako je za većinu zemalja vakcinacija i negativan PCR ostao glavni uslov za prelazak granice, neke zemlje dodale su i obavezanu izolaciju odnosno višednevni karantin, i tako otežale turistima ulazak.

Gde je moguće putovati bez karantina

Austrija

Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Austriju ako imaju dokaz o potpunoj vakcinaciji na nemačkom ili engleskom jeziku. Vakcine koje ova zemlja prihvata kao uslov za ulazak su Fajzer, Moderna, Astra Zeneka i Džonson Džonson, kao i Sinofarm i Sinovac.

Za one koji ipak nisu primili vakcinu, mogu preći granicu uz negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili negativan antigenski test ne stariji od 48 sati, kao i dokaz o preležanom kovidu.

Nemačka

Ulazak u Nemačku dozvoljen je našim državljanima samo ako su potpuno vakcinisani vakcinama Moderna, Astra Zeneka ili Džonson Džonson. Ono što treba istaći, ova evropska zemlja ne priznaje Sinofarm i Sputnjik vakcine.

Važna napomena za naše građane

Ukoliko ste u poslednjih deset dana pre ulaska u Nemačku boravili u Srbiji, dužni ste da pre izlaska iz Srbije popunite elektronsku prijavu ulaska putem sledeće veb-stranice: https://einreiseanmeldung.de/#/ - piše na sajtu Ministarstva.

Grčka

U Grčku je još uvek moguće ući po istim uslovima kao i tokom letnje sezone. Za naše građane za prelazak granice dovoljan je dokaz o vakcinaciji, negativan PCR test ili antigenski test.

Francuska

Ulazak u Francusku omogućen je srpskim turistima pod uslovom da su u potpunosti vakcinisani i to vakcinama Fajzer, Moderna, Astra Zeneka i Džonson Džonson.

Neophodno je da se priloži dokaz o izvršenoj vakcinaciji, pod uslovom da je prošlo 7 dana od druge doze za Fajzer, Moderna i AstraZeneka, odnosno 28 dana od jedne doze vakcine Džonson i Džonson. Ovo se takođe odnosi i na putnike koji su primili dve doze Sinofarm ili Sinovac vakcine nakon čega su primili treću - buster dozu neke od mRNA vakcina. Osobe koje su primile samo jednu dozu vakcine Sinofarm ili Sinovac, moraće da prime još dve doze vakcine mRNA kako bi se smatrale kompletno vakcinisanim.

Španija

U Španiju mogu da uđu državljani Republike Srbije koji imaju dokaz o potpunoj vakcinaciji vakcinama koje su odobrene od strane Evropske agencije za lekove i SZO.

U slučajevima preke potrebe za putovanjem, zainteresovano lice treba pisanim putem da se obrati Ambasadi K. Španije u R. Srbiji kako bi se dobilo specijalno odobrenje. Ukoliko se dobije odobrenje za putovanje, potrebno je da lice prilikom ulaska u Španiju poseduje negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili potvrdu da je lice preležalo Covid-19.

Egipat

Državljani Srbije mogu da uđu u Egipat sa dokazom o vakcinaciji. Za lica koja su revakcinisana nije neophodan PCR test, već je potrebno posedovati sertifikat o vakcinisanju sa QR kodom.

Za lica koja nisu vakcinisana potreban je negativan PCR test sa QR kodom.

Kipar

Za državljane Srbije moguć je ulazak na Kipar ukoliko su potpuno vakcinisani. Za one koji nisu, oni će morati da imaju dva negativna PCR testa, prvi 72 sata pre leta i drugi odmah po sletanju na Kipar (testiranje se obavlja na aerodromu, o trošku putnika, a vreme do dobijanja rezultata se mora provesti u samoizolaciji). Od ove obaveze se izuzimaju deca mlađa od 12 godina.

Putnici koji poseduju sertifikat o vakcinisanju nisu u obavezi da rade PCR test, ali mogu biti nasumično testirani na kiparskom aerodromu (o sopstvenom trošku). Vakcine koje se priznaju na teritoriji Kipra su fajzer, Astra Zeneka, Džonson i Džonson, Moderna, Sputnik V, Sinofarm i Sinovac.

Svi putnici su u obavezi da elektronski popune propusnicu (CyprusFlightPass) 48 sata pre leta na https://www.cyprusflightpass.gov.cy, koja turistima služi za nesmetano kretanje na Kipru 7 dana, nakon čega su u obavezi da na svaka 3 dana rade PCR/Rapid test (ukoliko nisu vakcinisani).

Turska

Ulazak u Tursku našim državljanima omugućen je uz potvrdu o potpunoj vakcinaciji izdatoj od strane nadležnog organa, s tim da je druga doza dobijena najmanje pre 14 dana pre dolaska u Tursku, i/ili sa potvrdom od nadležnih organa da je u poslednjih 6 meseci preležan COVID-19. Ukoliko lice ne poseduje jedan od prethodna dva navedena dokumenta neophodno je posedovati negativan PCR test, urađen u poslednjih 72 sata pre ulaska u Tursku ili negativan rezultat brzog antigenskog testa uređen 48 sati pre ulaska u zemlju.

Licima mlađim od 18 godina koja se nalaze u pratnji roditelja koji poseduju potvrdu o vakcinaciji nije potreban PCR test.

Ujedinjeni Arapski Emirati

Republika Srbija se nalazi na tzv. Zelenoj listi zemalja UAE, tako da srpski državljani u ovu zemlju mogu da uđu uz dokaz o vakcinaciji ili negativan PCR test, ne stariji od 48 sati. Republika Srbija i UAE imaju potpisan Sporazum o međusobnom priznavanju vakcina, te svi građani R. Srbije koji su vakcinisani i imaju sertifikat o vakcinaciji, uz negativan PCR test su oslobođeni karantina.

Za ulazak u Dubai, potreban je negativan PCR test ne stariji od 48h.

Za ulazak u Abu Dabi je takođe neophodan negativan PCR test i po sletanju na aerodrom radi se još jedan test (besplatno). Karantin je obavezan samo za nevakcinisane putnike koji dolaze u Abu Dabi iz zemalja koje nisu na zelenoj listi.

Zemlje gde ne možemo turistički da putujemo

Italija

Državljanima Republike Srbije ulazak u Italiju je dozvoljen isključivo u slučajevima: poslovni i zdravstveni razlozi, školovanje, apsolutna hitnost, hitan povratak u svoje mesto stanovanja/boravišta, osobama koje su u potvrđenoj i stalnoj emotivnoj vezi (iako ne žive zajedno) sa državljanima Italije/EU/Šengen zone ili sa licima koja imaju zakonito prebivalište (boravište na duži period) u Italiji, kao i učesnicima na sportskim takmičenjima od nacionalnog interesa i njihovim pratiocima.

Malta

Srpskim državljanima nije dozvoljeno putovanje na Maltu, imajući u vidu da se Republika Srbija nalazi na "tamnocrvenoj" listi zemalja.

Prelazak ove granice vlasnicima srpskog pasoša dozvoljeno samo ukoliko su prethodnih 14 dana boravili u jednoj od zemalja sa "crvene" liste uz poštovanje medicinskog protokola koji je propisan za te zemlje. U suprotnom putovanje na Maltu dozvoljeno je isključivo ukoliko postojanja esencijalnih ili urgentnih razloga.

Portugalija

Državljanima Republike Srbije je omogućen ulazak u Portugaliju ukoliko imaju regulisani boravak u Portugaliji ili u nekoj drugoj članici EU ili državi Šengen zone koja nije članica EU (Lihtenštajn, Norveška, Island i Švajcarska).

U ostalim slučajevima, državljanima Republike Srbije je dozvoljen ulazak samo u slučaju "nužnih" putovanja pod kojima se podrazumevaju podrazumevaju putovanja iz profesionalnih razloga, radi spajanja porodice, studiranja i iz zdravstvenih i humanitarnih razloga. Putnicima je dozvoljen tranzit kroz Portugaliju.

Letonija

Državljanima R. Srbije nije dozvoljen turistički ili privatni dolazak u Letoniju s obzirom da se R. Srbija nalazi na listi područja visokog rizika zaraze.

Najveća potražnja za letnjim destinacijama

Prema rečima direktora turističke agencije Travelland, Miloša Jovovića, najveća zainteresovanost u ovom trenutku je i dalje za Grčku, Tursku i Hurgadu, gde zbog olakšanih uslova naši ljudi još uvek mogu da putuju.

- Najveće interesovanje je za Grčku, a to su Atina i Solun, zatim za Tursku i Hurgadu. To je uglavnom zbog toga jer u ove zemlje naši ljudi još mogu da ispune uslove za putovanje, a to su dokaz o vakcinaciji ili negativan PSR test, dok u Grčku može i negativan antigenski test - kaže za "Blic" - Miloš Jovanović.

On napominje da za naredni vikend zbog praznika postoje interesovanja za putovanja po Srbiji ali da to nije kao uobičajeno kao što je karakteristično za našu zemlju, kada su kapaciteti dosta unapred rasprodati.

- Postoji zainteresovanost, kapaciteti jesu dosta popunjeni ali ne kao što je to uobičajeno za našu zemlju da se traži mesto više. Još uvek ima slobodnih mesta, i mislim da se zbog trenutno jako loše epidemiološke situacije u našoj zemlji ljudima ni ne putuje - objašnjava Jovanović.

Nova pravila za ulazak u SAD, na snazi od 8. novembra

Američka ambasada u Beogradu saopštila je danas da od ponedeljka, 8. novembra na snagu stupaju nova pravila za ulazak u SAD, koja podrazumevaju da svi ljudi koji nisu američki državljani ili nisu imigranti moraju da imaju potvrdu o potpunoj vakcinaciji.

Kako navode, svi putnici koji dolaze u SAD pre ulaska u avion moraće da dostave dokaz o statusu vakcinacije.

"Od tih pravila biće izuzeti putnici mlađi od 18 godina, kao i oni koji ne mogu da prime vakcinu iz medicinskih razloga, odnosno ciji se ulazak smatra hitnim, a nemaju blagovremeno pristup vakcini", navodi ambasada.

Potpuno vakcinisani putnici i dalje će morati da dostave test na COVID-19 urađen tri dana pre polaska i potrebnu zdravstvenu potvrdu.

Putnici koji su bilo kojoj grupi koja ih izuzima od pravila moraće da imaju negativan tekst, urađen dan pred let i potvrdu o zdravstvenom stanju.

Za više informacija, uključujući izuzetke, ambasada sve upućuje na odeljak često postavljanih pitanja Centra za kontrolu i prevenciju bolesti CDC. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html

Do sada je za ulazak u SAD bio potreban samo negativan PCR test.

