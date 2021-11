ISTINA! I vakcinisani se zaražavaju jer je cepivo protiv kovida mrtvo

Vakcinisani protiv koronavirusa mogu da se zaraze zato što su ove vakcine mrtve, ističe za Kurir epidemiolog prof. dr Vladimir Petrović, direktor Instituta za javno zdravlje Vojvodine i član kriznog štaba.

- Ovo su mrtve vakcine i vakcinisana osoba može da se zarazi, ali pitanje je koliko prenesi virus. Vakcinisana osoba će, kao i nevakcinisana, preneti virus ako razvije kliničku sliku bolesti. Zato mora da kašlje, kija, glasno govori. I upravo zato je i vakcinisanima data preporuka da nose masku - kaže prof. Petrović i dodaje da su vakcinisani ipak u znatno boljoj situaciji jer su količine virusa kod nevakcinisanih daleko, daleko veće.

Efektivnost vakcine

Delta soj ju je umanjio za 30%

Efektivnost vakcine je nivo obolevanja kod vakcinisanih u odnosu na nevakcinisane, a njime se gleda kolika je korist vakcine u stvarnoj situaciji. Upravo to je merio Institut za javno zdravlje Vojvodine, ali na početku imunizacije kod nas. Merili su ranu efektivnost vakcinacije - od dve nedelje nakon prve doze pa do primanja druge doze, i dve nedelje nakon druge doze u trajanju od četiri nedelje kod vakcinisanih između 24. decembra 2020. do 24. februara 2021. Kada su merili za prvu dozu. dominirala je vuhanska, alfa varijanta virusa, a za drugu beta, odnosno britanski soja, tako da ti rezultati nisu primenljivi sada, na delta soju.

- Najviša efektivnost je bila za obe doze „Fajzerove“ vakcine, do 95% za prvu i čak do 99% za drugu dozu. Za rusku je bila 93% za prvu, do 96% za drugu dozu. Kineska se našla na 87% za prvu, a 88% za drugu. A ta jako mala razlika između prve i druge doze je zato što je vakcina pravljena za vuhansku varijantu. Niža efektivnost, ali ne znatno niža, bila je za britanski soj. Međutim, sada je delta soj zastupljen i sva istraživanja u svetu su pokazala da je efektivnost pala za 30%. I to je razlog zašto nam se pojavljuju oboleli nakon dve doze bilo koje vakcine nekoliko meseci kasnije - kaže prof. Petrović i dodaje da efektivnost 95% znači da je od 100 njih koji su primili vakcinu 95% zaštićeno, a pet odsto se pojavljuje kao klinički manifestno oboleli.