DR BEKIĆ O AUTOBUSIMA SMRTI I LEKARIMA ANTIVAKSERIMA: Da prekinemo lanac infekcije treba sa 57 stići do 85 odsto vakcinisanih

BEOGRAD - Koordinator vakcinalnog punkta na Beogradskom sajmu Zoran Bekić izjavio je da je u Srbiji 57 odsto odraslih građana imunizovano, a da je evropski prosek 70 odsto.

"Za neku vrstu kolektivnog imuniteta moramo da dođemo do 85 odsto imunizovanih kao što slučaj u Portugaliji, Danskoj i Japanu. Oni polako popuštaju mere i počinju da žive kao ranije", rekao je Bekić za današnju Politiku.

Kako je naveo, da bi to u Srbiji mogle da budu ukinute protivepidemijske mere, mora biti ubrzana vakcinacija jer svakodnevno umire na desetine građana.

"To su autobusi smrti koji 'idu' svaki dan po Srbiji i uzimaju svoj danak, Možda je to činjenica koja je ljude usmerila da kažu da je dosta više ove teške situacije i da žele da se vakcinišu kako bi se zaustavio lanac infekcije, a neki su postali svesni da to može da se dogodi njima", rekao je Bekić.

On je rekao i da su "neki ljudi bili zbunjeni jer su pojedini lekari u medijima slali poruke protiv vakcinacije - da je ovo lažni virus, da neće doći do nas, da je reč o biološkom oružju".

"To su bili idoli građana, ali više to nisu, jer je shvaćeno da su ugrozili javno zdravlje nacije", naglasio je Bekić.

Bekić, koji je i direktor Doma zdravlja "Savski venac", rekao je da je vakcinisano svega oko 10.000 dece uzrasta od 12 do 18 godina. "Znamo da u toj populaciji ima oko 500.000 dece, to znači da je vakcinu dobilo svega dva odsto njih", rekao je Bekić.

Kurir.rs/Beta