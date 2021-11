LOŽE SE GUME, CIPELE I PLASTIKA Zato se u 9 gradova juče DISALO NA ŠKRGE: Zagađenje opet tema broj 1

Stanovnici pojedinih delova prestonice, ali i drugih gradova Srbije koji su juče izjutra otvorili prozor mogli su da osete miris dima i čađi iz kućnih ložišta. Razlog tome je visok vazdušni pritisak, koji zagađenje iz ložišta pritiska ka tlu, objašnjavaju ekolozi.

Prema podacima sajta IQAir.com, najgora situacija bila je u Čačku, Novom Pazaru, mestu Lipe kod Smedereva, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Obrenovcu, Pančevu i Beogradu, gde je kvalitet vazduha bio u crvenoj zoni.

Stručnjaci upozoravaju da su pored termoelektrana i toplana, domaćinstva najveći zagađivači vazduha jer i dalje za ogrev masovno koriste drva i ugalj kao najjeftinije solucije.

- Siromašniji ljudi, posebno u ruralnim predelima, lože šta stignu - gume, flaše, plastiku, cipele... sve što ne treba, i to stvara dodatni problem. S tim treba prestati. Takođe, na čuveni "smederevac" greje se velika većina ljudi, a mnoge te peći su stare, neefikasne, te je dobro, ko može, da ih zameni za novije koje imaju šamote. Tako se i štedi i čuva od zagađenja, to je ono što možemo da uradimo mi kao pojedinci. Sada postoje i subvencije za zamenu stolarije koje treba iskoristiti jer to mnogo znači u održavanju toplote domaćinstva - ocenio je za Kurir ekolog Dejan Zagorac.

On objašnjava da stabilno vreme u ovo doba godine sve loše čestice zadržava pri tlu:

- Što je viši vazdušni pritisak, vreme je stabilnije, te se samim tim zagađenje zadržava tamo gde i nastaje, pri tlu. Košava nam reši problem, ali kratkoročno. To je kao kad pušač otvori prozor da izluftira, a dim mu je već u plućima.

Meteorolog Đorđe Đurić potvrđuje za Kurir da zagađenju u prilog ide stabilno vreme, bez kiše, snega i vetra.

- Tokom vikenda se kvalitet vazduha može poboljšati u Podunavlju i na jugu Banata, gde je počeo da duva malo jači vetar. U ostalim predelima vetar će biti slab, te će se i dalje udisati lošiji vazduh - rekao je on i dodao da su problem kotline i doline na jugu i zapadu Srbije, gde će biti povećanje čestica zagađenja:

- Ipak, od ponedeljka nas svuda očekuje jugoistočni vetar, a idealna situacija biće naročito u košavskom području. Ali ponegde na lokalu gde je strujanje malo može se očekivati da vazduh i dalje bude zagađen - ocenio je Đurić.

Doprinos države Subvencijama protiv zagađenja Situacija sa zagađenim vazduhom ponavlja se svake grejne sozene, ali je ove godine država odlučila da određenim subvencijama motiviše građane da zamene kotlove i stolariju. Prvi put država sufinansira zamenu kotlova u toplanama, javnim objektima i domaćinstvima. Cilj je da lokalne samouprave i domaćinstva zamene stare kotlove koji koriste ugalj i mazut modernim, koji koriste ekološki prihvatljivije energente. Projekti rekonstrukcije i zamene kotlarnica se već sprovode u mnogim gradovima, a Ministarstvo za zaštitu životne sredine dodelilo je sredstva određenim lokalnim samoupravama, koje raspisuju konkurse na koje građani mogu da se jave i ostvare pravo na subvenciju.