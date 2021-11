KADA PRIMITI 3. DOZU POSLE PRELEŽANE KORONE!? Razni lekari različito savetuju, a bitno je i DA LI STE IMALI UPALU PLUĆA!

Da li i kada primiti treću dozu vakcine protiv kovida – pitanje je koje muči sve vakcinisane koji su se zarazili neposredno pre nego što je trebalo da dobiju buster. Šta više, mnogi su od različitih lekara dobijali razne odgovore, a u Gradskom zavodu za javno zdravlje ističu da bi treću dozu vakcine trebalo primiti mesec dana ili tri meseca posle preležanog virusa u zavisnosti od toga da li je tokom zaraze došlo do upale pluća.

Korona brojke u Srbiji su nakon skoro četiri meseca počele konačno da padaju zahvaljujući, između ostalog, i kovid propusnicama odnosno porastu vakcinacije. Epidemiolozi i lekari pozivaju i dalje građane da se vakcinišu, a gotovo podjednako kao prve dve doze značajna je i treća doza vakcine u borbi protiv pandemije.

3,2 miliona građana primilo prvu dozu vakcine Prema poslednjim podacima, prvu dozu vakcine u Srbiji primilo je oko 3,2 miliona građana dok je trećom dozom cepljeno više od 1.140.000 ljudi. Nacionalni stručni komitet za imunizaciju nedavno predložio je da se skrati period između druge i treće doze pa da se takozvana buster doza primi četiri meseca nakon Sinofarmove dve doze odnosno pet meseci posle Fajzera, Sputnjika ili Astra Zeneke.

To znači da bi oko dva miliona građana trebalo da primi takozvanu buster dozu kako bi ojačali i imunitet i dodatno doprineli borbi protiv pandemije. S druge strane, nažalost nije mali broj ni onih koji su se zarazili između druge ili treće doze. Srećom, većina njih je prošla sa lakšom kliničkom slikom što lekari i epidemiolozi pripisuju dejstvu vakcine. Zbog toga se mnogi koji su nakon dve doze vakcine i preležanog kovida pitaju da li i kada trebalo da prime buster dozu.

Zanimljivo da su u početku kružile različite informacije u vezi sa vakcinacijom trećom dozom nakon ozdravljenja posle korone pa se tako u različitim institucijama preporučivalo da se buster doza primi u rasponu od jednog do šest meseci. Takvu nedoumicu imala je je jedna Beograđanka kojoj su saveti nekoliko lekara više odmogli nego pomogli.

- Primila sam drugu dozu vakcine u aprilu ove godine, a zarazila se koronom u oktobru, tačno dve nedelje pre planirane treće doze. Kada sam pitaja lekare kada da primim treću dozu dobila sam četiri različita odgovora. Doktorka u Domu zdravlja mi je rekla da primim posle dva meseca, a druga u privatnoj klinici na koju sam išla na pregled savetovala je da čekam najmanje šest meseci, a da pre toga izmerim antitela. Mojoj majci, koja je isto bila zaražena oko šest meseci nakon druge doze savetovano je da bez vađenja antitela primi treću dozu za tri meseca. I, koga slušati? Nakon svega toga sam odlučila da ne primam treću dozu pre januara, ali da svakako izmerim nivo antitela, kako bih videla koliko je pao - kaže A.D. (35).

Njena sugrađanka dobila je u Domu zdravlja “Palilula” potpuno drugačiji odgovor.

Izrael najbolji primer značaja treće doze Koliko je značajna treća doza vakcine najbolje se vidi na primeru Izraela gde je skoro polovina stanovnika već primila takozvani buster i tako posle turbolentnog leta imaju znatno mirniju situaciju sa ispod 500 zaraženih dnevno i jednocifrenim brojem umrlih.Podsećanja radi, nakon uspešne imunizacije sa dve doze “Fajzera” početkom godine Izrael se letos susreo ponovo sa velikim talasom zaraženih, ali zahvaljući visokoj imunizaciji, većoj od 60 odsto, broj hospitalizovanih i umrlih dnevno od kovida nije bio ni približan brojkama u prethodnim talasima pre vakcinacije.

- Rekli su mi da bi trebalo da primim treću dozu najranije mesec dana odnosno najkasnije dva meseca nakon preležanog virusa pošto je Nacionalni stručni komitet za imunizaciju preporučio da se u kraćem periodu prima treća doza – naglašava starija žena.

Ako je neka gradska institucija pozvana da odgovori na to pitanje to je Gradski zavod za javno zdravlje. Ko se zarazi nakon druge doze vakcine trebalo bi da primi treću dozu tri do četiri meseca nakon preležanog virusa. S druge strane, ako ste se zarazili nakon prve doze trebalo bi se vakcinisati drugom dozom minimum mesec dana posle ozdravljenja od virusa jer je imunitet kod njih svakako slabiji nego nakon dve doze – objašnjavaju u ovom zavodu.

Ipak, i treća doza se može primiti mesec dana nakon preležanog virusa ako je klinička slika bila blaga.

- Ako niste imali upalu pluća onda možete da primite treću dozu mesec dana nakon preležanog kovida, a ako ste imali zpalu pluća onda je preporuka da primite buster tri meseca nakon preležane korone - objašnjavaju u ovoj instituciji.

