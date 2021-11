DA LI JE POTREBNO DA JOŠ NEKO UMRE?! Sestra preminulog mladića ogorčena što Petrović i dalje ljudima soli pamet o vakcini!

Biljana Jovanović, čiji je rođeni brat Slavčo Petrov (31) preminuo 7. januara 2019, nakon što ga je samozvani lekar Miroljub Petrović bizarnim metodama lečio od tumora na mozgu, ogorčena je što je dve godine nakon smrti njenog brata,

foto: Screenshot

Petrović i dalje aktivan na internetu i u nekim medijima gde čak komentariše koronu i vakcine.

- Njega pitaju za vakcinaciju?! Ne znam kako je moguće da se on pita za bilo šta, a kamoli za medicinu. Ne znam što mu se dopušta takav prostor, da li je potrebno da još neko umre - pita Biljana.

Njen brat Slavčo je, kako je ranije ispričala, kod Petrovića došao 2018, nakon što mu je ustanovljen tumor na mozgu. Petrović im je govorio da ne idu kod lekara i "prepisivao" je Slavču biljne tinkture koje sam pravi i koje je naplaćivao, a Slavču je savetovao i terapiju u njegovoj kući u Leskovcu, gde je dan koštao 120 evra. Tamo su se šetali, molili, pili tinkture...

- Pitala sam ga za gama nož, rekao mi je da je to čista glupost. Verovala sam mu, jer smo bili očajni. On je tvrdio da će Slavčo 100 odsto biti izlečen, i to uopšte nije dovodio u pitanje, a ja sam želela da mu verujem - kaže ona.

Tužilaštvo u Leskovcu je zbog ovog slučaja 2019. pokrenulo postupak, ali Biljana, kako kaže, ne zna šta se trenutno dešava s tim.

Kurir.rs/R. K.