18 ZARAŽENIH VIRUSOM ZAPADNOG NILA U SRBIJI: Broj obolelih isti kao prethodne nedelje, evo u kom delu zemlje ima najviše bolesnih

Na osnovu podataka dostavljenih Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" do 18. novembra registrovano je 18 potvrđenih slučajeva obolevanja od groznice Zapadnog Nila.

Oboljenja su registrovana kod osoba sa teritorija Severnobanatskog (jedan slučaj), Srednjebanatskog (jedan), Južnobanatskog (dva), Sremskog (tri), Grada Beograda (četiri) i Južnobačkog (sedam) okruga.

Od početka sezone 2021. godine do 11. novembra u zemljama EU prijavljeno je 37 epidemija izazvanih virusom Zapadnog Nila među konjima, i to u: Nemačkoj (16), Španiji (11), Portugalu (četiri), Mađarskoj (tri), Francuskoj (dve) i Grčkoj (jedna).

U istom periodu, do 11. novembra u zemljama Evropske unije i Evropske ekonomske unije registrovano je i osam epidemija izazvanih virusom Zapadnog Nila među pticama, i to u: Španiji (sedam epidemija) i Sloveniji (jedna).

foto: Shutterstock

Groznica Zapadnog Nila je sezonsko oboljenje koje je najviše zastupljeno u periodu najveće aktivnosti vektora – komaraca. Za naše geografsko područje karakteristično je da vektori postaju aktivni u proleće, (mart/april), a period njihove intenzivne aktivnosti je od kraja maja do septembra. Sezona transmisije virusa Zapadnog Nila u Srbiji uobičajeno traje od juna do novembra meseca. U Republici Srbiji intenzivni nadžor nad Groznicom Zapadnog Nila u humanoj populaciji sprovodi se u sezoni transmisije virusa od juna do prve polovine novembra meseca, a pasivni nadžor nad tim oboljenjem u ostalom periodu godine.

Infekcija virusom Zapadnog Nila je zvanično prvi put registrovana u humanoj populaciji na teritoriji Srbije krajem jula 2012. godine. U periodu od 2012. do 2020. godine na teritoriji Republike Srbije registrovana su ukupno 1.032 slučaja groznice Zapadnog Nila. U istom periodu beleži se i 98 smrtnih ishoda koji se mogu dovesti u vezu sa obolevanjem od groznice Zapadnog Nila.

Tokom sezone nadžora 2020. godine u Srbiji nisu prijavljeni slučajevi obolevanja od groznice Zapadnog Nila u humanoj populaciji.

(Kurir.rs/Novosti/Telegraf)

Bonus video:

00:59 PROF. DR. BELOJEVIĆ OPET ŠOKIRAO: Korona će trajati kao španska groznica! (KURIR TELEVIZIJA)