300.000 DINARA OD DRŽAVE ZA PRVO ROĐENO DETE: Ovo je samo jedna od mera, mladima čak 20.000 EVRA ZA ISELJENJE IZ RODITELJSKE KUĆE!

Od 1. januara sledeće godine za svako prvo rođeno dete država će roditeljima uplatiti 300.000 dinara, umesto dosadašnjih 100.000, najavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Ovo je samo jedna od mera koje se pripremaju za podsticaj nataliteta. Uskoro se očekuje još jedan vid pomoći, ali će se u naredne dve nedelje precizirati šta tačno.

Prema današnjim najavama predsednika Srbije Aleksandra Vučića, razmatra se i direktan poklon za mlade, 10 ili 20 hiljada evra, kao motivacija da se što pre izađe iz roditeljske kuće i osnuje porodica. Sve ovo je u cilju borbe protiv bele kuge koja nam preti.

A da li će se stati na put negativnom prirodnom priraštaju i beloj kugi koja nam preti i kakve će efekte imati stimulacije govorili su u emisiji "Usijanje" Petar Vasić, docent na Geografskom fakultetu, Jelena Ćirić-Nikolić, portal Bebac i Jovana Ružičić, predsednica Centra za mame

foto: Printscreen/Kurir TV

- Roditeljski portal Bebac želi da pohvali ove mere. Jako je bitno što se o tome razmišlja, ali treba i analizirati na koji način da se to radi kako bismo videli realne efekte. 2018. kada se desilo povećanje, nije se nešto drastično promenilo. To plaćanje da neko rodi dete jeste vid motivacije, ali roditelji se mogu osećati uniženo. To je mera za promenu zakona koji ni u kom slučaju može uticati na budžet, ali jako znači trudnicama - rekla je Ćirić Nikolić.

foto: Printscreen/Kurir TV

- Ostaje da prođe nešto više vremena kako bi se videlo da li će sadašnje generacije žena rađale nego što su to radile predhodne generacije. Žena se smatra fertilnom, sa demografske strane, do 34. godine života - rekao je Vasić.

foto: Printscreen/Kurir TV

Koliko je mladima važna druga mera koja se razmatra, 10 ili 20 hiljada evra, kao motivacija da se što pre izađe iz roditeljske kuće i osnuje porodica.

- Ta ideja je dobra i treba da se mladi isele iz roditeljskih kuća, taj način je dobar. Nažalost, još uvek nemamo konkretne informacije na koji način bi se mladima pomoglo, ljudi moraju da znaju o čemu se tu radi. Porodice zahtevaju svoj prostor, osamostaljivanje je bitno za porodice ali je takođe bitno da ti ljudi imaju i za ostatak tog stana. Stabilni poslovi su jako važni, kako majke ne bi strahovale da li će izgubiti posao nakon porodiljskog. To je tema koja takođe treba da se razmotri - rekla je Jelena.

foto: Printscreen/Kurir TV

Iz Centra za mame kažu da ih je pozitivno iznenadila ova vest.

- Mene takve mere ne iznenađuju. Natalitet je mera kojom se ova vlast bavi. Niko se neće odlučiti za dete zbog 300.000 dinara, ali to je dobra stvar za one koji žele dete. Roditeljima su potrebna sistemska rešenja. Majke nisu jedini roditelji i mislim da ne trebaju samo one da imaju privilegije, potrebna je i veća rodna ravnopravnost. Sada ispravljamo stvari koje su trebale ranije da se isprave, država je pre štedela, zato sada mora ovako. Iz udruženja mama svi su bili radosni kad su čuli ovu vest, ali oni koji ne žele decu, njih ovo nije motivisalo - rekla je Ružičić.

foto: Printscreen/Kurir TV

- U zadnjih 30. godina kako se beleži negativan prirodni priraštaj beleži nasavlja se ta procena. U 2030. godini postoji velika verovatnoća da nas bude svega 6.000.000. Sve ovo što je izneseno danas pozitivno pozdravljam, ali veliki problem je da 20 godina koliko se sprovode mere nisu sprovedena istraživanja koliko te mere zapravo daju efekte. Važno je reći takođe a to je da mi mlade od malih nogu treba da pripremamo za porodicu i objasnimo zašto država insistira na reprodukciji. Polovina mladih se izjašnjava da želi da ode iz Srbije, to je veliki problem iako dobijemo fantastične efekte sa ovim merama. Društvo nema dovoljno informacija i ne zna koliko je ovo važno za populaciju. Odlaganje rađanja se dešava i to je veliki problem, potrebno je da se mladima stvore uslovi da mogu ranije da krenu sa tim jer je većina u strahu jer nemaju stabilan posao - rekao je Vasić.

foto: Printscreen/Kurir TV

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

03:05 DA LI JE ONLAJN NASTAVA TRENUTNO NEOPHODNA: Ovo je teško za učenike, roditelje i nastavnike! DECA SU NAM TUŽNA