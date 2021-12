OVDE CELA PORODICA MOŽE DA ZIMUJE ZA 600 EVRA! U cenu ulazi sve za sedam dana na srpskim Alpima

Skijališna sezona na pojedinim srpskim planinama počinje sutra, pa nije zgoreg da se napravi računica za porodično zimovanje, koje neretko može da bude i skuplje od letovanja.

Davor Gavranović iz "Srbije za mlade" kaže da je moguće da četvoročlana porodica za 600 evra provede sedam dana na planini, a da u taj trošak ulaze prenoćište, hrana, ski pas i iznajmljivanje opreme za skijanje.

"Pao je prvi sneg i sve do februara biće idealno vreme da se provede na planinama Srbije. Brojne naše planine su prelepe, ali na Goču, Divčibarama ili Staroj planini svakako je moguće da četvoročlana porodica boravi sedam dana za 600 evra", rekao je Gavranović.

Kao skuplju opciju naveo je Kopaonik i Zlatibor.

"Kod nas ljudi uglavnom žele da vide nešto novo, mi smo promovisali Brezovicu, dole je prelepo skijanje za male pare, a planina je prelepa, kao da su Alpi na jugu Srbije. Zanimljiva im je i Tara, veliko je interesovanje i za tu planinu", kazao je naš sagovornik.

Da podsetimo, u današnjem dodatku Kurira "Potrošač" objavljeno je da je smeštaj za četiri člana porodice sedmično na Kopaoniku od 140 evra do 6.990 evra, na Zlatiboru od 210 pa do 2.590 evra, na Staroj planini od 150 do 900 evra, a na Divčibarama od 230 do 2.000 evra.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

01:16 NEDELJKO TODOROVIĆ OBRADOVAO LJUBITELJE SNEGA: Evo kakva nas zima očekuje u poređenju sa prošlom (KURIR TELEVIZIJA)