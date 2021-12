STRAVIČAN KRIVOLOV NA JUGU SRBIJE! Hvataju ptice pevačice i prodaju na crnom tržištu od 250 do 5.000 dinara! (FOTO)

Članovi Tima za borbu protiv krivolova iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS) od 3. do 5. decembra istraživali su nezakonito hvatanje i posedovanje divljih ptica pevačica i trgovinu njima na jugu Srbije.

Za svega tri dana pronađeni su dokazi za 34 slučaja kršenja zakona, a u tri navrata policija je postupala nakon prijava, navodi se u saoštenju dostavljenom Kuriru.

- Znali smo da je ovaj vid ugrožavanja ptica zastupljen na jugu Srbije, ali smo zaista šokirani onim što smo zatekli na terenu. Atari naselja oko Leskovca, Bojnika, Lebana i Vlasotinca prepuni su lokacija na kojima se ptice krivolove uglavnom hvatanjem na lepljive mamce. Osim što je to evidentno krivično delo, hvatanje ptica na lepak je i izuzetno brutalno jer ulepljene ptice često ostanu bez delova tela ili uginu od stresa i povreda - rekao je Milan Ružić, izvršni direktor Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.

Strogo zaštićene divlje ptice se u Srbiji decenijama masovno izlovljavaju pomoću klopki, mreža, lepka... Iz DZPPS ističu da se hvatanjem živih ptica u prirodi posebno ističu odgajivači divljih ptica pevačica i dodaju da mnogi od njih jedinke divljih zeba ukrštaju sa kanarincima i drugim srodnim vrstama praktikujući time takođe zakonom zabranjeno "bastardiranje".

- Naši raniji podaci ukazivali su da krivolovci godišnje u Srbiji uhvate 8.000 do 10.000 živih ptica pevačica koje završe na crnom tržištu u Srbiji i širom Evrope. Tek manji deo ptica bude otkriven i vraćen u prirodu - kaže Aleksa Vukićević, ornitolog iz Društva:

- Poslednjih godina naša predana borba protiv krivolova pomogla nam je da uvidimo da smo ozbiljno potcenili ovaj problem. Sada možemo da kažemo da se u Srbiji godišnje izlovljava najmanje 80.000 do 100.000 jedinki divljih zeba! Slobodan Knežević iz DZPPS za Kurir objašnjava da se ove ptice love da bi se držale u kavezima, a potom i nezakonito prodavale.

- To rade ljudi koji žele da zarade na nečemu što im priroda daje, ali čak i registrovani odgajivači ptica pevačica. Oni imaju te vrste koje su se izlegle u zatočeništvu i njima se može trgovati, ali takve ptice imaju posebne prstenove. Hvatanje jedinki iz prirode je zabranjeno, kao i njihovo posedovanje i trgovina - naglašava Knežević:

- Cena ptice zavisi od toga u kakvom je stanju. Njih uglavnom hvataju na lepak, pa im perje bude počupano, i zbog lošeg fizičkog stanja prodaju za 250 do 500 dinara, a ptice sa očuvanim perjem i u dobrom fizičkom stanju i kondiciji prodaju se na crnom tržištu i za 5.000 dinara. Na jugu Srbije su ljudi siromašniji, ali je njima prodaja od 10 ptica za 5.000 dinara dobra zarada, a uzeli su nešto iz prirode što im je nadohvat ruke.

Kazna: Zatvor do tri godine

Zakonom o zaštiti prirode zabranjeno je hvatati, ubijati, držati u zatočeništvu strogo zaštićene vrste životinja u svim fazama biološkog ciklusa, oštećivati ili uništavati njihove razvojne oblike, jaja, gnezda i legla, kao i područja njihovog razmnožavanja, i ugrožavati ili uništavati njihova staništa. Hvatanje strogo zaštićenih divljih ptica zarad držanja u kavezima i nezakonite prodaje je krivično delo za koje je zaprećena kazna zatvora do tri godine. Prema Pravilniku o odštetnom cenovniku za utvrđivanje visine naknade štete prouzrokovane nedozvoljenom radnjom u odnosu na strogo zaštićene i zaštićene prirodne vrste, kazne za hvatanje ptica pevačica, i to iz porodica zeba, iznose i do 30.000 dinara.