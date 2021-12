ZORA DOBRIČANIN PROTIV EUTANAZIJE: Moj otac je bolovao od raka, molio je da mu SKRATIM MUKE, NISAM HTELA! NE IGRAJMO SE BOGA

Medicinski asistirana eutanazija je nekoliko poslednjih decenija nezaobilazna tema u javnom diskursu modernih društava. U pravnom takođe. Jedna za drugom države pokušavaju da zakonima regulišu tamnu materiju namerne smrti. Aktivno ubistvo bolesnika na njegovo preklinjanje svuda je krivično delo. Ako se, međutim, taj termin prevede na "samoubistvo uz aktivnu asistenciju", otvara se niz zemalja u kojima je ono moguće – Kanada, dobar deo Australije, Belgija, Holandija, Luksemburg, Španija, Švajcarska, a od iduće godine i Austrija, kada ćete u apoteci moći da kupite sve što vam je potrebno za eutanaziju! O tabuu tako visokog etičkog ranga kao što je samoubistvo, teško je imati mišljenje. Svako ga ima, to je istina, ali se s njim najčešće ne slaže. O tome koliko je eutanazija pravno i etički prihvatljivo govorili su advokat Zora Dobričanin Nikodinović i Sava Pilipovića iz Udruženja za borbu protiv melanoma.

foto: Kurir televizija

- To je jedna od najvećih kontroverzi danas, svako ima tu svoj stav zavisno od toga koliko je liberalan. Ja jesam za eutanaziju ali tu treba biti veoma obazriv. Pitanje je glavno pod kojim uslovima bi se to radilo, kako ne bi došlo do zloupotrebe. Može da nam se desi da iz najbolje namere uvedemo nešto što može da dovede do toga da unuk možda zbog nasledstva ubije babu - rekao je Pilipović gostujući u emisiji Puls Srbije na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Zora Nikodinović istakla je da je protiv eutanazije, smatra da niko nema prava da preuzima ulogu Boga.

- Ja sam protiv eutanazije pre svega zato što mislim da niko nema pravo da preuzme ulogu Boga, mislim da život prestaje onda kad mu je suđeno. Ne treba da izazivamo sudbinu. Bilo je predloga da se eutanazija uvedena. Meni je letos umro otac koji je umro od raka na bubregu koji je metastazirao na kosti. Predzadnjeg dana života rekao je meni i sestri "Učinite nešto sa mnom, ja ne mogu više da izdržim". Ja ni tad ne bih mogla da učinim eutanaziju, jer čovek se nada do poslednjeg momenta da će biti bolje, do poslednje sekunde sam se nadala. Nakon dva dana su mi javili iz bolnice da je preminuo. Znate li koliko se ljudi izlečilo od naizgled neizlečive bolesti, čuda su moguća i ja verujem u njih - ispričala je Zora Dobričanin.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

