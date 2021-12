TEK KAD SMO VIDELI SNIMAK SHVATILI SMO KAKVU TRAUMU JE DOŽIVELA Majka devojčice iz KK Radnički o nasilnom treneru NEMA OPRAVDANJA

Biljana Pavlović, majka šesnaestogodišnje T.P, mlade košarkašice „Radničkog“ iz Kragujevca, koji je trener Branko Zečević nekoliko puta udario po glavi za vreme tajm-auta na meču u Smederevskoj Palanci krajem prošlog meseca, kaže da je njena ćerka „pretrpela traumu“, i da su zbog posledica postupka trenera „morali da se angažuju i psiholozi“

-Mi kao roditelji nismo išli na tu utakmicu 27.novembra jer je bio organizovan prevoz. Kada se vratila sa utakmice, moja ćerka je bila vidno uznemirena i neraspoložena. Rekla je kako joj se trener unosio u lice, dosta je vikao i kako je udario po glavi. Sutra su imali novu utakmicu, i iskoristila sam priliku da razgovaram sa njim, a on je pričao kako je to sve bilo u žaru borbe, kako suđenje nije bilo korektno, i kako je morao da pije tablete za smirenje.Nije poricao da je bilo fizičkog kontakta, ali je napomenuo da je to bilo „za njeno dobro“, i da ji je ćišnuo po punđi.posle toga je oprestala da ide na treninge, i muž je razgovarao sa njim, ali je nalazio oprevdanje za svoje pedagoške metode od kojih ne odustaje dugi niz godina. Tek kada smo došli do snimka, videli smo kako je to sve izgledalo i kroz šta je dete prošlo. To nije ličilo na sport kada su deca u pitanju, i onda smo se obratili Sportoskom društvu „Radnički“, i oni su se odmah okrenuli ka detetu - kaže Biljana Pavlović.

Ovo je trener Bane Zecevic iz KK Radnicki Kragujevac. Devojcica na koju viče i koju udara je moja bratanica. Ona ima 16 godina. Zaustavimo nasilje nad decom, molim Vas pic.twitter.com/8txpj57vh8 — Mima (@mima_p_p) December 8, 2021

Porodica Pavlović je nakon što je trener suspendovan, u policiji pokrenula sve pravne mere, a najbitnije je, kako tvrde, to da se njihova ćerka povrati od tog lošeg i traumatičnog iskustva, da se vrati školi i normalnom životu i sportu.

- Ona je učenica drugog razreda Prve kragujevačke gimnazije, malo je psihički pala,uklučeni su i psiholozi u celu priču. Nije naišla na razumevanje vršnjaka, već naprotiv, na osudu druge dece. Pokušavamo da je vratimo u društvo,a ja kao majka sam ponosna na nju zato što je sve prijavila, i što nije usvojila nasilje bilo koje vrste kao normalan vid ponašanja. Za tako nešto nema opravdanja,jer jedna „ćuška“ vodi ka drugoj,i tako kasnije ide nasilje u nedogled. Trener je rekao da smo mu mi uzeli parče hleba iz usta, ali odgovor je da je to učinio sam sebi, svojim postupkom, kaže Biljana Pavlović.

Priča se, kako kažu roditelji kadetkinje „Radničkog“, ovde ne završava, i dobiće svoj epilog na sudu. Oni se nadaju da će pokrenuti pozitivne promene u sportu i društvu, kako bi se stalo na put nasilju svake vrste.

