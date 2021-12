OVO JE DETALJNA VREMENSKA PROGNOZA DO KRAJA NEDELJE: Meteorolog precizirao u dan, a evo kad će pasti nova tura SNEGA

Meteorolog Đorđe Đurić otkrio kakvo nas vreme očekuje do kraja nedelje.

- Pred nama tipično decembarsko vreme. Do kalendarskog početka zime ostalo je još samo nedelju dana, ali je obilni sneg već pre dva dana zabeleo veći deo Srbije i Beograd. U Srbiji je od jutra i prepodneva tmurno, hladno, u mnogim predelima i maglovito, a problem pravi i poledica, naročito pešacima na trotoarima, pa je neophodan ogroman oprez. Temperature ovog prepodneva kreću se od -4 stepena Celzijusa, na severozapadu do 4 na istoku Srbije, u Beogradu je jedan, a najhladnije je na Kopaoniku sa -6 - napisao je Đurić na svom Fejbuk profilu.

On navodi i da će u sredu i četvrtak vreme će biti veoma slično današnjem.

- Očekuje se uglavnom suvo, tmurno i maglovito, samo ponegde sa veoma slabim padavinama. U jutarnjim časovima očekuje se slab do umeren mraz, uz temperature koji stepen ispod nule, dok se tokom dana očekuje hladno, uz temperature od jedan do pet stepeni, u Beogradu do tri. U četvrtak u toku večeri, u noći ka petku i u petak tokom jutra sa severoistoka se očekuje prolazno naoblačenje sa kišom, susnežicom i snegom, a očekuje se i pojačanje severozapadnog vetra. Jutarnja temperatura u petak biće od nule do tri, a maksimalna dnevna od tri do sedam, u Beogradu do pet. U petak tokom dana na severu Srbije biće suvo, a u ostalim predelima kiša i susnežica sa snegom.

Meteorolog najavljuje da će se petak i tokom vikenda iznad zapadne i severozapadne Evrope nalaziti veoma snažan anticiklon sa centrom iznad Britanskih ostrva.

- Pod uticajem ovakve sinoptičke situacije za vikend će na severu Srbije biti uglavnom suvo, naročito u Vojvodini, a u ostalim predelima Srbije biće oblačno sa susnežicom i snegom. Više padavina očekuje se u subotu, naročito u južnim, centralnim i zapadnim predelima Srbije, dok će jači sneg padati u brdsko-planinskim predelima. U nedelju će doći do prestanka padavina i biće ih još povremeno na zapadu i jugozapadu Srbije i na planinama. Tokom vikenda se očekuje pojačan severozapadni vetar, a doći će i do zahlađenja. Maksimalna temperatura biće u subotu od jedan do pet, u Negotinskoj Krajini do sedam, u Beogradu do dva. U nedelju veoma hladno, ponegde i uz ledeni dan. Maksimalna temperatura biće od -1 do tri, u Beogradu do nule.

Đurić navodi i da s obzirom na to da je prosek maksimalnih temperatura za ovo doba godine od dva do šest, one će u narednom periodu biti nešto ispod prosečnih vrednosti, osim u petak kada će biti oko proseka.

- Prema trenutnim proračunima, prema kraju godine postoji mogućnost za jači prodor veoma hladne vazdušne mase sa istoka i severoistoka Evrope. Sve u svemu nakon 20. decembra u jutarnjim časovima biće prisutan mraz i temperature ispod nule, a tokom dana hladno, uz temperature oko ili koji stepen iznad nule. Kada je snežni pokrivač u pitanju, on će se narednih dana u predelima gde ga ima, zbog nižih temperatura slabo i postepeno otapati, tj. njegova visina se postepeno smanjivati. Do četvrtka gde i bude padavina u obliku snega, neće se značajno povećati visina snežnog pokrivača. U petak i tokom vikneda u predelima sa snegom moglo bi da padne pet do deset cm novog snega, u brdsko-planinskim predelima deset do 20 cm, ali se obilne padavine i obilni sneg poput onih u nedelju ne očekuju u narednom periodu.

