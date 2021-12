JELKE SU OVE GODINE DUPLO SKUPLJE! NEKIMA CENA IDE I DO 100.000 DINARA! Dekoracija je poskupela, ali su cene prihvatljive

Svega dve sedmice dele nas od dočeka nove 2022. godine, a neke je euforija za kićenjem doma već odavno uhvatila. Doček mnogi željno iščekuju, iako će on i ove godine po mnogo čemu biti drugačiji od drugih, zbog situacija sa koronavirusom.

Ipak, novogodišnji duh je nešto što teško gube oni koji vole praznike, pa je tako kupovina novogodišnjih jelki i ukrasa krenula već od polovine novembra, kaže za Potrošač Kurira Nenad Kovačević, koordinator tima oglasnih savetnika za ostale kategorije u Sasomange.rs.

foto: Sasomange

- Godinama se veštačke jelke mnogo češće kupuju nego prirodne, pa je samim tim i ponuda ovakvih jelki mnogo veća. Njihova cena zavisi od visine, kvaliteta, gustine. Najtraženije su one srednje visine, i to uglavnom standardne, od 1,8 metara i 2,1 metar. Cene se kreću od 3.000 do 30.000 dinara - rekao je Kovačević.

Ima i onih koji vole da prave mikrosvet i sa ukrasima, pa kupuju mini-jelke od 10 centimetara i manje, a za njih je dovoljno izdvojiti 150 dinara. Ipak, ko želi dom da ukrasi jelkom od četiri metra i više, mora da se odrekne blizu 100.000 dinara, kaže naš sagovornik i dodaje da boja u manjoj meri utiče na krajnju cenu.

- Svakako, očigledno je da svake godine neka boja bude posebno zanimljiva kupcima. Ako su prošlih godina to bile bela i zelena sa ukrasnim snegom, ove godine se primetno povećala potražnja za tamnozelenim, pa čak i crnim jelkama - navodi Kovačević.

Naš sagovornik otkrio nam je i jednu zanimljivost. Naime, velika većina ovih proizvoda dolazi nam iz uvoza, i to pre svega iz Kine, jer potreba za novogodišnjim proizvodima daleko prevazilazi ono što mogu ponuditi domaći proizvođači.

- Ove dve kovid godine donele su velike probleme prodavcima koji se oslanjaju na ovakav vid nabavke robe. Prvi razlog je taj što su isporuke počele da kasne, a poslovni partneri iz Kine su često u poslednjim trenucima odlagali ili čak otkazivali slanje robe zbog problema s proizvodnjom jer su mnoge fabrike bile zatvorene. Tako je neke isporuke neophodno čekati i po nekoliko meseci. Naši prodavci su polako navikli na to i svoje porudžbine tome prilagodili, ali cena transporta je počela umnogome da im diktira poslovanje. U toku ove i prošle godine prevoz teretnim brodovima iz dalekih istočnih država poskupeo je tri do četiri puta, pa su samim tim i cene morale pratiti taj trend. Osim transporta, i nabavne cene kod kineskih dobavljača su takođe porasle, pa su naši prodavci smanjili svoje marže da rast cena ne bi bio toliko drastičan, ali je ipak i te kako primetan - objasnio je Kovačević.

On je stoga dao primer - ako želimo jelku koja je prošle godine koštala 4.000 dinara, ove godine je moramo platiti skoro duplo više.

- S tim u vezi su sasvim logične i ocene prodavaca da je potražnja za jelkama manja nego u istom periodu prošle godine, a da su mnogi kupci nabavili jelke već u novembru od prošlogodišnjih zaliha. Cena uvoza utiče i na novogodišnju rasvetu, ali znatno manje nego na jelke, pa se lampice, svetleće figure, LED zavese i drugi slični proizvodi mogu naći po cenama približno istim kao one od prošle godine - navodi Kovačević.

Da jelka nikad ne ide sama, jasno je, ali je jedina sreća što prateća oprema ne beleži drastično visoke cene.

- Lampice koštaju od 400 do 2.000 dinara, u zavisnosti od dužine i vrste. Svetleće figure irvasa, Sneška Belića, medveda mogu se naći po ceni od 3.000 pa do 10.000 dinara, a LED novogodišnje zavese već od 1.200 dinara - rekao je on i dodao da, za razliku od kupovine jelki i novogodišnje rasvete, u čemu internet preuzima dominaciju, nabavku ukrasa kupci i dalje više čine tradicionalnim putem. Jedan od razloga za to jeste i taj što su su ovi proizvodi mnogo osetljiviji, pa su njihovo pakovanje i transport do kupaca veliki problem.

- Na pijacama i u kineskim tržnim centrima dominiraju crvene, srebrne, zlatne, drvene, krznene ili slamnate kugle (već od 10 dinara po komadu), venci (od 500 do 1.500), girlande (već od 150 dinara) i figurice Deda Mraza (od nekoliko stotina pa do nekoliko hiljada dinara, u zavisnosti od visine, kvaliteta i vrste).

U poslednje vreme je sve dominantnija kupovina setova ukrasa od četiri komada (od 50 dinara), šest komada (od 100 dinara), 12 komada (od 200 dinara), pa sve do pakovanja od preko 40 komada, koja koštaju 400 i više dinara. U odnosu na jelke i rasvetu, ukrasi se mnogo češći proizvode i u našoj zemlji, pa je zato i njihova cena stabilnija jer manje zavisi od uvoza - kaže Kovačević, napominjući da je i njihova cena u odnosu na prošlu godinu veća za oko 30 odsto.

- Potražnja za ovim proizvodima je godinama skoro nepromenjena, pa su standardno najpopularniji ukrasi za jelku, prozore, ali u poslednje vreme i sve traženije figurice Deda Mraza, irvasa, novogodišnja sela s muzičkim efektima (od 3.000 dinara), LED diorame (od 500 pa sve do nekoliko hiljada dinara), snežni fenjeri (već od 500 dinara) itd. Neizostavan deo novogodišnjeg ambijenta jesu i prskalice, koje se mogu nabaviti po ceni od 50 i više dinara - kaže on.

Cene novogodišnje opreme Mini-jelke, 10 cm i manje 150 Jelka, 1,8-2,1 m 3.000-30.000 Jelke, 4 m 100.000 Lampice 400-2.000 Svetleće figure irvasa, Sneška Belića, medveda 3.000-10.000 LED novogodišnje zavese 1.200 Kugle, komad 10 Venci 500-1.500 Set od 4 ukrasa 50 Set od 6 ukrasa 100 Set od 12 ukrasa 200 Set od 40 ukrasa 400 Figurice Deda Mraza, irvasa, novogodišnja sela s muzičkim efektima 3.000 LED diorame 500 Snežni fenjeri 500 Prskalice 50 *Cene su u dinarima

I ovo ide ko alva Traženi paketići, čarape i tehnika Pored novogodišnjih ukrasa, u ovom pretprazničnom raspoloženju porast prodaje beleže još neki proizvodi, kaže za Kurir Nenad Kovačević, koordinator tima oglasnih savetnika za ostale kategorije u Sasomange.rs. Tako su velike prodavnice igračaka već uveliko počele s prodajom dečjih paketića, ali se i potražnja za njihovim pojedinačnim proizvodima znatno povećava. - Kupovina kuhinjskog pribora, tkanina, krpa, kesa, ali i čarapa s novogodišnjim motivima je standardno veća u ovom periodu. Od ostalih proizvoda veća je potražnja za tehnikom, i to pre svega televizorima, laptopovima i telefonima, rokovnicima i drugim standardnim poklonima - rekao je on.

Suzana Trajković