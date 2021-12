LUDI BRAT MALTRETIRA LJUDE ZBOG KLINACA KOJI GA PRATE! Influenseri su idoli dece, ali njihove poruke mogu biti opasne (VIDEO)

Podsmeva se radnicima "Gradske čistoće", lomi krevete u salonima, simulira da urinira u centru prestonice, to su samo neki od bezobraznih klipova tiktokera Zorana Jovanovića, poznatog kao Ludi Brat, koji ima više od 400.000 pratilaca, mahom dece

Samoubistvo mlade influenserke Kristine Kike Đukić (21) jer je, kako tvrde njeni bližnji, godinama trpela nasilje na društvenim mrežama, ali i podatak Cesida da influenseri utiču na mišljenje čak 40 odsto mladih, otvorilo je pitanje u javnosti kakav sadržaj influenseri pružaju mladima na internetu, koji od njih sve upijaju kao sunđeri.

Zbog izuzetne važnosti ove teme, Kurir će serijalom tekstova u narednim danima u razgovoru sa stručnjacima nastojati da osvetli najuticajnije influensere u Srbiji koji se prevashodno obraćaju osnovcima i tinejdžerima. Pisaćemo o tome ko su oni, kakve poruke šalju i kako to može da utiče na armiju njihovih mahom maloletnih pratilaca.

Jedan od, čini se, neslavnih primera u nizu srpskih influensera je tiktoker Zoran Jovanović, koji se na društvenim mrežama predstavlja kao Ludi Brat i utiče na više od 400.000 pratilaca na Tiktoku, kao i na više od 80.000 njih na Instagramu.

Jedan od njegovih najskandaloznijih snimaka nastao je u Knez Mihailovoj ulici kada se podsmevao radniku "Gradske čistoće", otevši mu metlu i đubrovnik. Uz taj snimak na Tiktoku ostavio je komentar:

- Ljudi koji me poznaju znaju da je ovo moje snimanje za Tiktok sprdnja i zezanje zbog klinaca koji me prate.

Ludi Brat se istakao i klipovima u kojima u salonu skače i lomi krevete, u zoološkom vrtu uleće kod žirafe i prestrašuje životinju, a među poslednjim njegovim "ostvarenjima" je i simulacija uriniranja ispred ljudi po parkovima, ispred tržnog centra i čak pored Trga republike, a sve naočigled užasnutih ljudi, koji prekrivaju oči rukom ili se krsne zbog ovog bezobrazluka. Komentarišući ovakvo ponašanje, ali i ponašanje influensera generalno, sociolog Jelena Radović poručuje da oni moraju biti mnogo odgovorniji jer imaju veliki uticaj na pratioce.

- Influenseri, ne samo u Srbiji već i širom sveta, pokušavaju da pridobiju publiku na najrazličitije moguće načine. Isprva su to bile interesantne šale, ali, kako su influenseri željni publike počeli da pomeraju granice, čini se da tih granica više i nema. Neki od izazova i stvari koje su radili u najmanju ruku su neprimereni, poput lizanja daski WC šolja ili gelendera tokom korone, izbijanja hrane ljudima iz ruku, otimanja đubretarima pribora za rad, vređanje uglavnom žena itd. - rekla je ona i dodala da svaki influenser mora biti svestan poruke koju šalje.

- Ako imaju naziv "influens", odnosno uticaj, moraju njega biti svesni. Ne smeju prebacivati odgovornost na druge. Influenseri znaju ko je njihova ciljna grupa, i imamo ogromnu šupljinu tu kada su u pitanju deca do 13 godina, ali prate te sadržaje i mnogo mlađi. Deca su kao sunđeri, bez obzira na to kakvo su vaspitanje poneli iz kuće ili kako ih roditelji kontrolišu, sve te stvari dopru do njih - rekla je ona.

Kako neprimeren sadržaj utiče na decu, kako kaže, zavisi od individualnih slučajeva.

- Ono što influenser smatra da je dobro za njega, ne mora da bude dobro za okolinu. Influenseri su svesni ko je njihova publika, ali izgleda da svog uticaja nisu svesni. Moraju to postati, najpre zbog te dece koja ih prate. Mislim da bi trebalo da se oformi jedno nezavisno telo koje bi se bavilo ovom problematikom, a koje bi u timu imalo psihologa, sociologa, stručnjake koji su obučeni za to - zaključila je ona.

Ko je Ludi Brat? - Zove se Zoran Jovanović - Ima 23 godine - Studira Visoku sportsku i zdravstvenu školu - Na Instagramu ga prati 80.700 ljudi - Na Tiktoku ima 411.300 pratilaca - Učestvovao je u rijalitiju "Parovi"

