OTIMAJU NA HILJADU NAČINA: Zelenašenje i iznuda rašireni po Vojvodini, za 4 godine 105 osuda, od maloletnika do lažnog sveštenika

U Vojvodini je u periodu u 2016. do 2020. godine za iznudu doneseno 105 osuđujućih presuda, dok su za zelenaštvo u istom periodu donesene dve osuđujuće presude.

Kako se navodi u podacima iz studije slučaja koju je objavio VOICE, u Vojvodini je pred osnovnim javnim tužilaštvima od ukupnih 185 krivičnih prijava za iznudu odbijeno 82 prijave, što predstavlja 44,32 odsto.

Što se tiče viših javnih tužilaštava, u Vojvodini je od 110 krivičnih prijava odbačeno 52, što predstavlja 47,27 odsto.

Od ukupno 105 osuđujućih presuda za krivično delo iznude, u svega osam slučajeva bilo je reč o težem obliku iznude, dok su ostalih 97 okvalifikovani kao lakši oblici.

Za zelenaštvo su u Vojvodini podneseno 82 krivične prijave, dok su 43 odbijene. Svega dve osobe su osuđene za zelenaštvo na području čitave Vojvodine u analiziranom periodu. Samo 9,5 odsto građana u čitavoj Srbiji uopšte prijavi slučajeve zelenaštva i iznude, a navedeni podaci govore samo o onima koji su prijavljeni, navodi se u VOICE-ovoj studiji slučaja.

Maloletnici kao okrivljeni za iznudu

Jedan od primera u kojima su maloletnici u Vojvodini osuđeni za iznudu dogodio se u periodu od 2014. do 2016. godine, kada je maloletni S. G. pretnjama primoravao maloletnog Đ. M. da mu u više navrata preda novac u ukupnoj vrednosti od 300 evra. Maloletnog Đ. M. je njegov vršnjak tokom dve godine više puta presretao na ulici, zahtevajući od njega novac i govoreći mu da će ga ubiti. Ponekad bi mu uzimao 50 ili 100 evra, a nekada i po 500 ili 600 dinara, koliko bi žrtva imala kod sebe.

S. G. mu je i putem Fejsbuka porukama pretio da će ga prebiti ukoliko mu ne donese traženi novac koji mu je bio potreban za igraonicu. On je jednog dana 2016. godine presreo žrtvu na ulici dok je išao kući. Zatim ga je pojurio, preteći mu rečima "stani, je*emo te u usta, ubićemo te". Đ. M. je uspeo da pobegne, dok je S. G. stajao ispred njegove kuće i pretio da će je zapaliti. Kada je iz kuće izašla majka žrtve, osuđeni je počeo da lomi i udara poštansko sanduče. Istom mladiću koji je maltretirao vršnjaka suđeno je i za neovlašćeno držanje marihuane. Sud mu je odredio vaspitnu meru posebne obaveze, da se bez naknade uključi u rad humanitarnih organizacija, ili u poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja.

Lažni sveštenik pokušao da iznudi pola miliona evra

K. N. i M. D. su tokom 2017. godine obmanuli žrtvu po imenu Marinko predstavljajući se putem SMS poruke kao njemu poznato lice, da bi zatim pretnjom i silom pokušali da ga primoraju da im preda 500,000 evra. Marinko je decembru 2017. godine dobio poruku, misleći da je od sveštenika iz manastira u njegovom gradu. U poruci ga je osoba, predstavljajući se kao sveštenik, pozvala da u večernjim satima dođe do manastira kako bi preuzeo pismo koje mu je ostavio pokojni sveštenik kog je žrtva poznavala. M. D. je došao kod manastira u dogovoreno vreme i parkirao vozilo gde mu je rečeno u poruci. Kada je oštećeni izašao iz svog auta nepoznati muškarac je navukao kapuljaču i prišao oštećenom. Iz džepa jakne je izvadio pištolj i repetirao ga. Nepoznati muškarac je zatim stao iza leđa Marinka, pa ga je elektrošokerom udario po ramenu. Marinko je kleknuo na kolena, a nepoznati muškarac mu je držao pištolj na potiljku. On je zahtevao da mu se do sledećeg petka pripremi iznos od 500.000 evra, koji će doneti i ostaviti na mestu na kome bi ga on obavestio.

Marinka je nepoznati muškarac tom prilikom rekao da se mnogima zamerio i da ukoliko ne uradi kako mu je rečeno, porodica će mu stradati. Kako bi ga dodatno uverio, nabrajao je imena članova njegove porodice. Nepoznati muškarac je otrčao do svog putničkog vozila koje je ostavio parkiranog u blizini manastira, te krenuo prema svojoj kući. Istog dana, oštećeni je dobio još poruka u kojima ga nepoznata osoba podseća da ne zaboravi da je dogovor da pripremi novac za petak. Osim podsetnika, u poruci je ostavljena i pretnja da će Marinko i njegova porodica živeti u strahu ukoliko taj novac ne spremi, navodeći: "Ovo ti je cijena za novi život, plati i živi, ne platiš ima da patiš". Time su dvojica osuđenih izvršili krivično delo iznuda u pokušaju. U garaži K. N. pronađena je municija, pa je njemu na teret stavljeno i krivično delo u vezi sa nedozvoljenih drženjem oružja. Za delo iznude, kao i ostala dela oktrivena u toku istrage M. D. je određena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od tri godine i šest meseci. Nasuprot tome, K. N. je Viši sud za iznudu u pokušaju odredio jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od tri godine i tri meseca, kao i novčanu kazna od 10.000 dinara.

"Lupanje" kamate u Zrenjaninu

Jedan od primera zelenaštva u Vojvodini dogodio se 2018. godine kada je Osnovni sud doneo doneo presudu R. M. koji je u toku 2018. godine pretnjom pokušao da iznudi novac od S. G. kom je ranije pozajmio novac, prilikom čega je sebi "lupio" nesrazmerno veliku kamatu. Početkom 2018. godine u Zrenjaninu, R. M. telefonom je pozvao S. G, tražeći od njega da mu tog dana isplati 200 evra. Ovaj novac je tražio kao kamatu na dug od 70 evra, iako taj dug ne postoji. Sutradan je S. G. dobio poziv iz kog je saznao da se dug povećao na 500 evra, uz pretnju da će biti prebijen ako odmah ne plati 200 evra. R. M. je tražio da su me isplati kamata za pozajmicu od 100 evra, iako je ona vraćenja u iznosu od 170 evra. R. M, koji se u momentu suđenja već nalazio u pritvoru, osuđen je na uslovnu kaznu zatvora u trajanju od tri godine.

Preporuke

Autori studije slučaja Miloš Katić i Sanja Kosović su, na osnovu svojih zaključaka izdvojili nekoliko preporuka koji mogu doprineti minimiziranju činjenja ovog krivičnog dela, te i da pomognu oštećenim osobama. - Neophodno je uvesti elektronsku evidenciju prijava krivičnog dela i krivičnih prijava u svim nadležnim institucijama (Policijske uprave, osnovna i viša javna tužilaštva, osnovni i viši sudovi, itd.) - Neophodno je unaprediti i standardizovati softvere za evidentiranje krivičnih dela kako bi svi sadržali precizne demografske podatke o učiniocima i oštećenim licima, a koji će omogućiti strateško planiranje prevencije i programa za redukovanje ova dva krivična dela - Obezbediti lako dostupno sredstvo za prijavu ova dva krivična dela u vidu telefonske linije - Obezbediti stručnu psihološku pomoć oštećenim licima od momenta prijave krivičnog dela - Sprovesti edukativnu kampanju u koju bi bili uključeni predstavnici nadležnih institucija (Ministarstva unutrašnjih poslova, tužilaštva…) i prestavnici civilnog sektora, a u cilju prevencije ova dva krivična dela. Poseban akcenat staviti na edukaciju mladih o najčešćim oblicima ova dva krivična dela, lokacijama i profilima osoba koja ih mogu regrutovati ili oštetiti.

