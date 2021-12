OD STRAHA NISAM MOGAO DA ZASPIM, A KAD ZASPIM, SKAKAO SAM U SNU: Dečak kojeg je nastavnik davio doživeo TRAUME

Nastavnik istorije jedne osnovne škole nadomak Nove Varoši (ime poznato redakciji) fizički je napao učenika sedmog razreda nasred časa zbog domaćeg zadatka, a to je na dete, prema dokumentaciji u koju je Kurir imao uvid, ostavilo ozbiljne posledice.

Incident se dogodio 17. decembra, a u izveštaju lekara Doma zdravlja Nova Varoš u anamezi se opisuje događaj, gde se navodi da je dečak sve vreme časa posle incidenta plakalo, a nastavnik mu se smejao u lice.

Oni su naveli da nisu registrovani znaci fizičkih povreda, ali da dete ima povredu levog kolenog zgloba u vidu nagnječenja. Dečak je i sam nastavniku rekao da je pao kad je išao u školu. Kao psihički status navodi se ponašanje deteta - krši ruke, raširenih zenica, psihomotorno napet i zgrčen, zaokupljen mislima da će mu se na času istorije desiti isto. Ustanovljena mu je akutna reakcija na stres i prepisan dijazepam od dva miligrama. Psihijatru je dečak u ponedeljak, kad je otac sve prijavio, rekao da nije mogao da spava, da ima strah i da je skakao u snu. U policiji je prepričao događaj, navodeći da ima svedoke za to.

- Pitao sam nastavnika da li mogu da sednem i odgovaram pošto me boli noga, on je ćutao i ja sam seo. Viknuo je da ustanem i dođem do njega. On me je obema rukama, otvorenim šakama, uhvatio za vrat i stegao jako, to je trajalo 10 sekundi, potom me je pustio i još ponovo me jednom rukom uhvatio za vrat i gurnuo prema klupi. Seo sam, a nastavnik je prišao i gurnuo sto skroz do mene, gde me je ivica stola udarila u desnu nogu. Govorio mi je da ovaj razred nikad neću završiti i zahtevao da ponavljam te njegove reči. Tresao sam se od straha - rekao je dečak u policiji.

Psihologinja Snežana Repac za Kurir kaže da je za decu veoma zbunjujuće kada dožive nasilje od nekoga ko je tu da ih edukuje.

- Deca veruju tim odraslim osobama, koji treba i da ih vaspitavaju. To dete može da preispituje sebe i misli da je u njemu problem, a nije. I danas ima nastavnika koji gube kontrolu. Dete može da se upita zašto je ono baš toliko "loše" da nastavnik sve iskaljuje na njemu i verovatno će imati problem u daljem pohađanju nastave.

Podsetimo, u školi nam je rečeno da je direktor pokrenuo disciplinski postupak protiv zaposlenog i doneo rešenje o udaljenju zaposlenog sa rada zbog povrede zabrane nasilja do okončanja disciplinskog postupka.

Kurir.rs / Suzana Trajković