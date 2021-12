Kompanije Orion telekom i Apotekamo.rs poklanjaju više hiljada Imuno paketa za naše najmlađe

U sezonama prehlade i gripa jačanje imuniteta postaje prioritet. Hladno vreme u zimskim mesecima dovodi do toga da se osećamo kao da posustajemo, stalno smo umorni i manjka nam energije. Da bismo izbegli taj osećaj, potrebno je da se pozabavimo sopstvenim imunitetom i da pokušamo da ga podignemo kako bismo zimu dočekali spremni. Ovo pravilo prvenstveno se odnosi na najmlađe, čiji se organizam razvija i raste. Zato je jak imunitet izuzetno važan činilac u životu svakog deteta i predstavlja “ličnu armiju” koja štiti telo od invazije virusa, bakterije i gljivica.

Poklon za najmlađe

Imunitet je naša prva linija odbrane protiv brojnih virusa i bakterija koje bi mogle da naškode našem organizmu. Samim tim jasno je zašto imunitet treba jačati i čuvati sve vreme. Pravilna ishrana, pojačan unos vitamina i minerala, dovoljno sna i fizičke aktivnosti, boravak u prirodi, hidriranje organizma, osnovni su činioci koji pomažu u izgradnji otpornog imunog sistema.

Zato su kompanije Orion telekom i Apotekamo.rs odlučile da poklone više hiljada Imuno paketa za naše najmlađe. Veliki broj zaposlenih u kompanijama Orion Telekom i Apotekamo.rs su i sami roditelji, pa odlično razumeju izazove sa kojima se porodice suočavaju u ovom perodu godine. Planirano je da paketi budu poklonjeni roditeljima dece u predškolskim ustanovama na teritoriji grada Beograda.

Odgovornost prema zajednici

Kao društveno odgovorne kompanije, Orion telekom i Apotekamo.rs žele da pomognu roditeljima u njihovom nastojanju da deci obezbede očuvanje zdravlja i pravilan razvoj.

Ali, to nije sve. Kako je decembar mesec poznat kao mesec darivanja, obe kompanije odlučile su da upute donacije u beogradska porodilišta i bolnice u vidu pelena, krema i drugih bebi proizvoda. Vrednost donacije je preko 40.000.000 dinara. Jednako značajnija je i poruka koja se ovakvim primerom šalje: da je na svima nama, od pojedinačnih građana do kompanija, da ukoliko smo u mogućnosti pružimo pomoć, podršku i ruku onima kojima je to najpotrebnije.

