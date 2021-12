SRBIJA SAD IMA UBOJITO ORUŽJE, IZGLEDA IMPRESIVNO: Rakete kornet stižu u 72. spec-brigadu, biće instalirane na naše miloše! (FOTO)

BEOGRAD - Potpredsednik Vlade i ministar odbrane dr Nebojša Stefanović rekao je za RTS da su protivoklopne rakete "kornet" ruske proizvodnje, koje su sredinom meseca stigle u Srbiju, zaista impresivno sredstvo i da Srbija sada ima jedno ubojito oružje.

Navodi i šta će sve novo od naoružanja biti nabavljeno u narednom periodu, ali i da li će se odlučiti za nabavku sovjetskih ili francuskih aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Protivoklopne rakete "kornet", ruske proizvodnje, sredinom meseca stigle su u Srbiju. Reč je o jednom od najsavremenijih protivoklopnih sistema naoružanja. "Zaista se radi o impresivnom sredstvu, radi se o prenosivom protivoklopnom sistemu koji može da gađa svaki oklopni cilj, i tenkove i oklopne transportere i bunkere, i pokretne i nepokretne, na daljinama do osam kilometara što je zaista impresivna daljina i Vojska Srbija sada zaista ima jedno ubojito oružje", navodi Stefanović. Dodao je da "kornet" ima visok stepen probijanja – preko 1.200 milimetara posle reaktivnog oklopa.

"To je veoma defanzivno sredstvo kojim vi osiguravate da ne postoji niko ko može da ugrozi zemlju oklopnim vozilom ili da na bilo koji način misli da može da izvrši agresiju na Srbiju, a da ne zna da imamo adekvatno oružje za odgovor bilo koji tenk da se pojavi na našoj teritoriji", dodao je ministar. Ističe da će rakete "kornet" pre svega ići u 72. specijalnu brigadu. "Oni će biti instalirani na naše "miloše", ali naravno i u druge jedinice koje Generalštab odredi kao noseće, odnosno one kojima je ovo oružje potrebno", naglasio je Stefanović. U domaće fabrike biće uložena 142 miliona evra Budžet za Vojsku Srbije sledeće godine je preko milijardu evra, a Stefanović kaže da to nije samo povećanje budžeta nego strateško investiranje kako bi se obnovile mogućnosti naše zemlje, naše industrije i vojske, ali da se opremimo i stranim naoružanjem, jer moramo da pratimo trendove. Naveo je da je sa predsednikom dogovoreno da se ulože 142 miliona evra u domaće fabrike.

"To nije novac koji je namenjen za nabavku bilo čega, to je upravo novac za fabrike i za povećanje njihovog kapaciteta, jer mi hoćemo da one budu u korak sa vremenom. To je ogroman novac i da pomoću tog novca one povećaju svoje kapacitete, da mogu više da proizvedu, kvalitetnije i bolje nego do sada", naveo je Stefanović. Pored toga, naveo je i za narednih pet godina 1,25 milijardi evra, koje će se najviše koristiti iz domaćeg programa, tj. iz tih fabrika. "Pred njima će biti zahtevan i ambiciozan zadatak da u skladu sa zahtevom Generalštaba ispune zahteve za nabavku i opremanje naše vojske", dodao je ministar.

foto: Printscreen YT

Šta novo od naoružanja stiže Ministar Stefanović je najavio i šta novo od naoružanja stiže u našu zemlju u narednoj godini. "U 2022. godini imaćemo šest novih "nora", šest novih naših haubica da se popuni jedan kompletan divizon, mi ih do sada imamo 12, imaćemo 18 "nora", novih 12 "pasarsa", novih 18 "lazara", novih 20 "miloša", novih 10 "MRAP-ova" – to su oklopni transporteri sa najvišim nivoom zaštite, novih 2.000 kompleta balističke zaštitne opreme i 2.000 pušaka modularnih koje proizvodi "Zastava"", naveo je Stefanović.

Pored toga, biće tu i tri Mi-17 helikoptera ruske prozvodnje, "mistral" rakete 18 setova koji će biti montirani na "pasarse", pet "malih miloša", 66 "hamera", 10 BOV OT-ova. "To je samo ono što je već plaćeno, ugovoreno i već se proizvodi najviše u domaćim fabrikama", rekao je ministar. Pored toga, kako kaže, ugovorena su 22 nova radara koji će stići u narednim godinama i to će omogućiti da Ratno vazduhopovstvo bude mnogo sposobnije da nadgleda celu teritoriju.

foto: Printscreen YT

"Stići će nam četiri Mi-35 u narednim godinama, četiri helikoptera koja smo poručili iz Ruske Federacije. To su zaista zveri na nebu i naoružani veoma moćnim naoružanjem, dva transportna aviona C-295 CASA koji će umnogome pomoći da i naši momci i devojke iz Ratnog vazduhoplovstva dobiju jednu novu sposobnost, jer je to ozbiljan avion za transport, a i za padobrance veoma značajan", navodi Stefanović. Ističe da će stići i 10 H-145 "Erbasovih" helikoptera i nove dve baterije "pancira" u narednim godinama. "To je nešto što će umnogome ojačati i obezbediti naše nebo", dodaje on.

Hoćemo li kupiti Mi-35 od Kipra Pominjala se i kupovina Mi-35 od Kipra. Na pitanje koliko nam se isplati nabavka tih polovnih helikoptera, Stefanović kaže da će Ratno vazduhoplovstvo dati procenu, a sve zavisi po kojim cenama će se dobiti. "Kada se dogovaramo o tome, to nije samo kupovina. Kada se o tome dogovaramo, dogovaramo se o setovima za modernizaciju i remont, ugrade im se potpuno novi delovi. Detaljni i kompletni remont se radi tako što se sve skine s njih, stave novi delovi i vi dobijete novi helikopter, ali vi u tom zahtevu tražite modernizaciju i nivo koji je vama potreban", objasnio je Stefanović. Onda se izračuna koliko košta taj helikopter, remont i modernizacija sa setom rezervnih delova, sa setom naoružanja i sa kapacitetima za smeštaj. "To jeste jedan od problema koje imamo, trudimo se da ubrzano radimo na izgradnji hangara i hala za smeštaj svega toga", dodao je ministar. "Kada sve to izračunate, onda vidite da li nam se to islati ili ne, ali postavlja se tu još nekoliko pitanja – imate li bolju opciju, imate li alternativu, imate li nešto da možete da dobijete povoljnije, brže, efikasnije uzimajući u obzir da koristite takvu vrstu helikoptera, da imate mehaničare koji su obučeni za rad na njima, da imate pilote koji su obučeni da lete na njima i da imate znanje kako da ih upotrebljavate u vojničkom smislu u taktici i strategiji", rekao je ministar. Ističe da je procena za sada da će nama to odgovarati, ali da će Ratno vazduhoplovstvo imati poslednju reč da li nam to treba ili ne.

Stižu li sovjetski ili francuski avioni Kada je reč o lovačkoj avijaciji i tome da li ćemo imati mogućnost da biramo sovjetske ili francuske avione, Stefanović kaže da je u svakom slučaju u pitanju ogroman novac, kao i da su strateška razmatranja u tom smislu u toku. "Ono što je Ratno vazduhoplovstvo reklo predsedniku, oni su se opredelili u ovom trenutku više da se uzmu rafali francuske prizvodnje, ali kada budemo uradili sve analize, videćemo za šta će se vojska opredeliti", zaključio je Stefanović.

Kurir.rs/RTS