NOVOGODIŠNJA NOĆ TOPLA I BEZ KIŠE: Sutra i do 15 a u noći dočeka do 9 stepeni!

BEOGRAD - U Srbiji će sutra tokom dana biti osetno toplije vreme, u novogodišnjoj noći će biti suvo, sa temperaturom od dva do devet stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Ujutru i pre podne biće pretežno oblačno, a posle podne će uslediti razvedravanje. Duvaće slab i umeren vetar. Najniža temperatura biće od jedan do pet stepeni, najviša dnevna od devet na jugoistoku do 17 na zapadu.

U Beogradu će sutra biti osetno toplije vreme, uz slab i umeren vetar. Najniža temperatura biće oko pet, najviša dnevna oko 15 stepeni. U novogodišnjoj noći će biti suvo, sa temperaturom od sedam do devet stepeni.

U Srbiji će u subotu ujutru biti pretežno sunčano i toplo vreme, naoblačenje se očekuje pre podne na istoku, a posle podne i uveče i u drugim krajevima zemlje, osim u Vojvodini. Slaba kiša se očekuje posle podne na istoku Srbije. Duvaće umeren i jak vetar, koji će posle podne i uveče biti u slabljenju.

Od nedelje do utorka biće umereno do potpuno oblačno i suvo vreme, sa dnevnom temperaturom od 11 do 16 stepeni u većini mesta. U sredu se očekuje naoblačenje sa kišom, koja će krajem dana i u toku noći u zapadnim, centralnim i južnim krajevima preći u sneg, uz stvaranje pokrivača, pre svega u brdsko-planinskim predelima.

Od srede do petka biće hladno i uglavnom suvo vreme, sa slabim i umerenim jutarnjim mrazevima i dnevnom temperaturom oko nula stepeni ili malo iznad. Slab sneg će provejavati ponegde u planinskim predelima.

Biometeorološka prognoza za petak, 31. decembar: Meteorološke prilike će biti relativno povoljne za većinu hroničnih bolesnika, a oprez se savetuje cerebrovaskularnim bolesnicima i astmatičarima, u jutarnjim satima. Moguće meteoropatske reakcije su umor i pospanost.

