RADOVAN STANIĆ (EPS) O CENI ELEKTRIČNE ENERGIJE: Drakulić poredi babe i žabe

Odgovor Radovana Stanića, izvršnog direktora za snabdevanje električnom energijom u JP EPS na izjavu Zorana Drakulića Predsednik poslovnog kluba „Privrednik“, Zoran Drakulić ne razume razliku izmeću kupovine električne energije na spot tržištu (za isporuku dan unapred) i kupovine energije za isporuku u dužem vremenskom periodu o kojem se ovde raspravlja, takozvanog fjučersa.

Cena na spot tržitu, za isporuku energije 31.12 .2021. je „ispod sto evra“, kako navodi Drakulić, dok je poslednja evidentirana berzanska cena za isporuku energije za period o kojem diskutujemo, od 1. 1. 2022. do 30. 6. 2022. tačno 302,5 evra po megavat-satu.

Iz ovog nerazumevanja čini se da proizilazi najveći deo konfuzije gospodina Drakulića: narodski rečeno on poredi babe i žabe.

Gospodin Drakulić nas dalje optužuje da smo nesposobni što nismo „videli“ nadolazeću energetsku krizu u Evropi, pa sada kupujemo energiju „za preko 300 evra“. Priznajemo da ovu energetsku krizu, kao ni jedna elektroprivreda i gotovo cela industrija Evrope, nismo predvideli.

Ostaje nejasno zašto to gospodin Drakulić nije sam predvideo, ako nam već isto zamera. Da jeste, za svoje kompanije bi kupio energiju unapred, pre rasta cena.

Umesto toga, ovako „nesposoban“ EPS je na preporuku Vlade odlučio da svim privrednicima u Srbiji, uključujući i gospodinu Drakuliću, proizvod koji na tržištu vredi 302,5 evra po megavat- satu proda po netržišnih 75 evra po megavat-satu.

Gospodinu Drakuliću to nije dovoljno. Kako vidimo, on bi da mu EPS taj isti proizvod proda za još netržišnijih 20 evra po megavats-satu (?!), da bi on svoje finalne proizvode plasirao na tržište, naravno po tržišnoj ceni.

Ovim završavamo polemiku sa gospodinom Drakulićem, navedeno je u odgovru Stanića.