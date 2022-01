POZNATI METEOROLOG OBJAVIO PROGNOZU ZA POČETAK JANUARA: Najavio mraz i kada nam tačno stiže novo zahlađenje sa snegom

Meteorolog Marko Čubrilo je na svom Fejsbuk profilu objavio detaljnu vremensku prognozu za početak januara.

- Do 10. januara umereno hladno, dok je zatim moguće novo pogoršanje. Prema sredini meseca moguće "prelamanje" između relativno tople i dosta hladne opcije razvoja sinoptike. Od danas na vreme iznad regiona sve naglašenije utiče jako polje anticiklona čije se jezgro nalazi nad središnjom Evropom. Na svojoj zapadnoj periferiji ovaj anticklon preko zapadne i dela središnje Evrope povlači veoma topao vazduh skroz iz oblasti suptropskog Atlatnika te će nad ovim predelima u naredna do tri dana maksimumi biti izuzetno visoki i ponegde na jugu mogu dostizati i blizu 25 stepeni Celzijusa. Naš deo Evrope će se nalaziti na hladnijoj (istočnoj) periferiji tog sistema te će takođe biti toplije od proseka, ali se ovakvi ekstrmi uglavnom ne očekuju - napisao je meteorolog i dodao:

- Promena sinoptike se očekuje oko 5. januara kada se računa na premeštanje hladnog fronta koji donosi prolazno pogoršanje, padavine, jak severozapadni vetar i zahlađenje koje vraća temperaturu u okvire proseka za ovaj deo godine. Još nije jasno hoće li i u kojoj meri doći do sekundarne ciklogeneze na tom hladnom frontu, a to će biti ključno za dužinu i jačinu padavina. Već od 6. januara suvo, ali hladnije tako da se za doček Božića po julijanskom kalendaru očekuju temperature oko ili malo iznad proseka uz jutarnji mraz.

On je najavio i novo pogoršanje oko 9. januara dok će vrlo bitan momenat u daljem razvoju sinoptike verovatno biti posle 13. januara kada se modeli ponovo "lome" između održavanja relativno jakog uticaja Atlantika uz prolazna zahlađenja i građenja anticiklona u širem prostoru Skandinavije koji bi mogao ovu zimu usmeriti ka znatno hladnijoj opciji.

- Što se tiče pogoršanja oko 5. januara ono donosi sneg pre svega predelima iznad 600 metara nadmorske visine, dok se nizije mogu nadati nakom tankom snežnom pokrivaču tek u slučaju da sekundarna cikloneza malo uspori sam front i produži vreme trajanja padavina dovoljno dugo da hladan vazduh uslovi njihov prelazak u sneg. Planine bi svakako trebalo da dobiju nov sneg, ponegde i više od 10 centimetara - najavljuje Čubrilo.

- Do srede maksimumi od 7 do 15, a ponegde na jugu regiona i blizu 20, dok će samo u maglovitom predelima biti oko pet stepeni Celzijusa. U sredu maksimum na severozapadu oko tri, na jugu do plus deset stepeni Celzijusa, a uveče uglavnom od -1 do 3 stepena Celzijusa.

Meteorolog najavio i da će doček i proslava Božića biti najverovantije suva i umereno hladna uz dnevne maksimume od 2 do 7 stepeni Celzijusa, dok će se posle 6. januara vratiti jutarnji mrazevi, uglavnom od -4 do -1, a na višim planinama pod snegom i do oko -15 stepni Celzijusa.

