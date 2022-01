SRPSKI METEOROLOG OBJAVIO DETALJNU PROGNOZU DO SREDINE JANUARA: Precizirao u dan pa najavio i SNEG! Zima se vraća na velika vrata

Meteorolog Marko Čubrilo je na svom Fejsbuk profilu najavio kakvo nas vreme očekuje do polovine januara.

foto: Rina.rs, Privatna Arhiva

- U četvrtak prolazno naoblačenje uz padavine i osetno zahlađenje, temperature se vraćaju u okvire proseka. Vikend i početak sledeće nedelje donose još malo hladnije vreme sa uslovima za sneg i u nižim predelima. Posle 11. izgledan je period suvog i umereno hladnog vremena, dok je nakon 15. moguće novo zahlađenje. Danas se još zadržava esktremno toplo uz maksimume koji će ponegde biti i blizu 20 stepeni Celzijusa. Preovlađivaće umereno, a na severu i pretežno oblačno, ali do kasno posle podne pretežno suvo, samo će ponegde na jugozapadu i zapadu biti slabe kiše. Duvaće umeren do pojačan južni i jugozapadni vetar - napisao je Čubrilo i dodao:

- U toku noći ka četvrtku se računa na premeštanje hladnog fronta koji će prvo zahvatiti sever i severozapada regiona donoseći jače naoblačenje, mestimičnu kišu, okretanje vetra na pojačan do jak severozapadni i osetno zahlađenje. U toku noći ovo pogoršanje će zahvatiti celu Hrvatsku, BiH i najveći deo Srbije kako i sever Crne Gore. Usled jačeg zahlađenja kišu će u predelima preko 700mnv brzo smeniiti sneg koji je ponegde moguć pred sam kraj padavina i niže od ove visine. Uveče na severozapadu suvo uz delimično razvedravanje, dok će padavine i zahlađenje stići do krajnjeg jugoistoka Srbije.

Meteorolog najavljuje da će za doček Božića u nizijama biti hladnije, ali uglavnom bez snega ili uz simobličnu visinu, dok se na planinama preko 700mnv očekuje od četiri do deset centimetara snega.

- U četvrtak dnevni maksimum od plus dva do plus osam stepeni Celzijusa. U petak jutro hladno, a severu i zapadu gde će biti pretežno vedro uz slab do umeren mraz. Tokom dana promenljivo oblačno i uglavnom suvo osim na planinama gde će povremeno provejavati sneg. Kasno posle podne i uveče nad jugoistočnim i istočnim delom regiona (veći deo Srbije, istok BiH, sever Crne Gore i istok Hrvtske) sledi novo naoblačenje, ponegde uz slab sneg. Vetar će biti slab do umeren istočni, na jugu Banata jak jugoistočni, uveče u slabljenju. Jutarnji minimum od -5 do -1, ponegde na planinama i do -9. Tokom dana maksimum do nule do pet stepeni Celzijusa.

On navodi i da će novo naoblačenje biti posledica razvijanja ciklona nad Mediteranom čiji bi se centar najverovatnije preko Sicilije i juga Italije premeštao ka Grčkoj.

- Kako će naš de Evrope biti u hladnom sektoru ovog sistema računa se na spuštanje još mao hladnijeg vazduha i upravo ta nova količina hladnoće bi mogla biti dovoljna da nad većim delom Srbije (sim krajnjem jugoistoka), istokom BiH i istokom Hrvatske u toku subote uslovi umeren, vlažan sneg te bi usledio i formiranje snežnog privača od jedan do osam centimetara. Na planinama Srbije, BiH i Crne Gore i do 15cm novog snega, posebno na jugu Srbije i severu Crne Gore. Duvaće umeren, severozapadni vetar dok bi se dnevni maksimum kretao do -1 do +3 stepena Celzijusa - napisao je Čubrilo:

- Ukoliko se ovakva sinoptika i dalje održi značajan deo regiona i do ponedeljka uveče mogao imati barem tanji snežni pokrivač. Ukoliko snega i bude on neće doći na zamrznutu zemlju, a temperature će u nizijama biti oko nule te će se deo snega otapati. Prestanak padavina uz smanjenje oblačnosti se očekuje posle 11. te bi do ko 16. uglavnom bilo suvo uz jutarnji mraz i dnevni maksimum malo iznad nule. Posle 16. ima signala za moguće novo zahlađenje, ali taj prognostički interval je jako udaljen te je prognoza vrlo nepouzdana. Sreda je svako poslednja u nizu neobično toplih dana, od četvrtka sledi znatno hladnije vreme ,a vikend bi mogao doneti malo snega i u nizije regiona.

Kurir.rs