STRAVIČNI TIKTOK IZAZOVI DOVODE I DO SMRTI! Stručnjak otkrio kako roditelji da spreče ovo: UZIMANJE TELEFONA NIJE REŠENJE!

Razni izazovi preplavili su internet i društvene mreže, a izvorno su nastali da bi bili zabavni i nasmejali gledaoce i pratioce.

Ipak, vremenom su "evoluirali", pa pored tih zabavnih postoje i izazovi koji mogu ozbiljno da naruše nečije zdravlje, pa čak i da ugroze život.

Upravo je u doba pandemije došlo i do pojave jezivih korona izazova poput lizanja daski od wc šolje ili jedenja iz tuđih usta koja služe kao posuda. Ovi bizarni izazovi i višak slobodnog vremena uz prezauzetost roditelja su realnost koja nam se dešava u domovima.

Katarina Jonev stručnjak za sajber bezbednost u uključenju za Kurir televiziju otkrila koji su sve to opasni izazovi koji rade naši mališani i kako bi roditelji trebali da reaguju na to.

- Oduzeti mobilni telefon koliko god izgledalo da je realno rešenje u realnosti nije tako. Deca putem druženja sa svojim vršnjacima saznaju šta je to novo i šta je u trendu. Ono što roditelji stvarno mogu da urade, jeste da se malo više potrude oko aktivnosti dece na internetu i na društvenim mrežama i da isprate kakvu vrstu sadržaja naši najmlađi vole da gledaju. Pa onda da li su to klipovi nekih poznatih jutjubera ili su to na žalost brojni izazovi koji se pojavljuju na društvenoj mreži TikTok - istakao je stručnjak za sajber bezbednost u uključenju za emisiju Puls Srbije.

Katarina je nabrojala neke od strašnih izazova koja deca rade u nadi da će se tako istaći među drugom decom i istakla je njeno mišljenje o tome da li će 2022. godina biti drugačija.

- Lizanje wc šolje, ubacivanje metalnog novčića u utičnicu, devojčice su mešale razne hemikalije mešale i potom sipale u oči jer je neko na TikToku rekao da će tako promeniti boju zenica, to su jedni od brojnih izazova. Mada moramo se osvrnuti na one koje direktno povređuju i dovode do smrti, gde smo imali jedan zabeleženi smrtni slučaj i u našoj zemlji, a to je blek aut izazov. Kada osoba kaišom ili kanapom davi vrat, jer je neko na društvenoj mreži napisao da će tako dete iskusiti kako izgleda smrt. Nažalost veliki broj dece se ne izvuče, pa je tako čak osamdesetoro dece u Americi i Evropi oduzelo sebi život. Imali smo čak izazov gde su dece ležala na pešačkim prelazima i čekaju poslednji trenutak da se sklone i to uglavnom rade noću. Nažalost ne možemo reći da će se izazovi u 2022. smiriti, niti to da će deca biti mirnija jer deca jesu usmerena na taj virtualan svet i dok ovo sve ne prođe i ne budu imala više obaveza u fizičkom svetu neće se mnogo toga promeniti - rekao je stručnjak za sajber bezbednost.

Stručnjak je otkrio koja je to grupa korisnika koja koristi TikTok i kako bi roditelji trebalo da se ponašaju da bi sprečili decu.

- Najveća grupa korisnika TikToka na globalnom nivou su uzrasta od 14 do 29 godina. Međutim moramo uzeti u obzir da su se uključila i mlađa deca i mi već sad imamo devetogodišnjake i desetogodišnjake koji su poprilično aktivni na TikToku, a to znači da ne samo da gledaju sadržaj već ga i kreiraju. Uzimanje telefona nije rešenje, ali razgovor sa detetom jeste rešenje - rekla je Katarina.

