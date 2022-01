HITNO UPOZORENJE PEDIJATARA: Biće sve više hospitalizovane dece od OMIKRONA. Ovi mališani su posebno UGROŽENI, zaštitimo ih!

Udruženje pedijatara Srbije upozorava da je, usled širenja omikron soja koronavirusa, vrlo izvestan veliki porast broja zaražene i hospitalizovane dece.

Podaci iz USA i zemalja Evrope kazuju da broj registrovanih slučajeva koronavirusa u uzrastu do 18 godina konstantno pokazuje porast i u apsolutnim ciframa i po učešću u ukupnom broju obolelih.

foto: Profimedia

- Budući da veći broj dece oboleva, više je i onih kod kojih je klinička slika teža i zahteva lečenje u bolničkim uslovima. Takođe, uočen je lagani porast najtežih oblika bolesti multisistemskog inflamatornog odgovora (MIS-C). Karakteristika prethodnog epidemijskog talasa (delta soj) bio je porast broja obolele dece u odnosu na prethodni, a izvesno je da će omikron soj zahvatiti još veći broj mladih od 18 godina - navodi se u saopštenju Udruženja i dodaje:

- Najveći broj obolele i hospitalizovane dece u državama zahvaćenim omikron sojem je kod mladih od četiri godine. Posebno zabrinjavajuće je da su brojke u porastu u zemljama sa procentom vakcinisanih značajno većim od Srbije. Jedini način da zaštitimo kategoriju dece od nule do četiri godine je vakcinacija svih u njihovom okruženju. Udruženje pedijatara Srbije stoga još jednom apeluje da se vakcinišu i prime buster dozu roditelji koji to do sada nisu učinili.

U istom kontekstu, Udruženje apeluje da se deca starija od 12 godina vakcinišu, kao i da se razmotri predlog da deca starija od 12 godina prime i trecu, "buster" dozu vakcine protiv kovida.

- Vakcinacija je najviše što možemo učiniti kako bismo umanjili mogućnost zaražavanja i zaštitili sebe i svoje najmlađe od teških oblika kovida 19. - poručuju pedijatri.

