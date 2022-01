SRPSKI DILERI BILI ISPRED SVOG VREMENA! Dok niko nije znao šta je bitkoin, oni rasturali drogu u kriptovalutama IMALI TZV. FARMU

Na oglasu istaknutim na autobuskim stanicama u Beogradu i Novom Sadu piše da se nude unk, brid, ko, curke. To je žargonski rečeno, iliti u šiframa, a u stvari su unk (skank), brid (marihuana), ko (kokain), curke (pečurke).

Na društvenoj mreži Telegram pojavila se nova grupa po imenu "Boys Problems Club Beograd" u kojoj se na prodaju navodno nudi droga. Na samom ulazu u grupu na Telegramu piše da je to prva dark net prodavnica.

Šta sve to znači, koliko je moguće i da li je moguće kontrolisati to, kao i da li je to novi nivo sajber kriminala objasnili su u Jutarnjem programu Kurir tleevizije predsednik Istraživačkog centra za odbranu i bezbednost Miloš Tišma i prof.dr Miroslav Bjegović, dekan fakulteta za primenjenu bezbednost.

- Ovo je jedan od kanala na telegramu koji ima enkripciju koja u ovom slučaju nije toliko stabilna. S obzirom da to može lako da se nađe na aplikaciji i internetu to nije dark web. U pretraživaču Google vrlo lako možete doći do prepiske i grupe. Grupa ima preko 500 aktivnih članova. Da biste se registrovali, potrebno je samo da imate broj telefona. Ovo su amateri - rekao je Timša.

Miloš objašnjava da su sprski dileri nekada bili korak ispred vremena, jer su koristili i proizvodili kriptovalute.

- Kada napravite e novčanik, veoma je lakše da prenosite sredstva. Kod kriptovalute nije to tako, mnogo se teže prati od e novčanika. Ljudi ne kupuju više bitkoine kao investiciju, već i kao sredstvo plaćanja. Pre 10ak godina MUP je počelo sa velikom akcijom hapšenja i ako pogledate snimke videćete te farme gde prave bitkoina. Oni su tada bili korak ispred svog vremena, osim što su kupovali kriptovalute, oni su ih i pravili - ispričao je Miloš Timša.

- Narko karteli su kod nas ojačali toliko da se ne boje da tako javno nude narkotike. Moram reći da nemamo možda dovoljno operativaca koji se bave sprečavanjem distribucije narkotika. Imamo i veliki porast zavisnika od opijata. Beograd je najveće tržište što se tiče prodaje narkotika -

