KORONA VIRUS IMA 173 SIMPTOMA! Doktori otkrili pojedinosi o ovoj bolesti koje nismo znali OVO SU STVARI KOJE TREBA DA NAUČUMO

O stanju sa korona virusom u Jutarnjem programu Kurir televizije govorili su prof.dr Valentina Arsić Arsenijević, mikrobiolog i - prof.dr Miljko Ristić, kardihirurg.

- Kada je u pitanju ovaj virus, mi njega veoma dugo znamo. Korona virusi su uvek bili blagi virusi, sveprisutni u ljudskoj populaciji. Ono što se novo desilo je spajk protein. Mi o spajk proteinu nikada nismo ni predavali, niti smo znali da on postoji. Bilo je dosta priča o tome kako je nastao ovaj virus. Postoje dve ozbiljne komplikacije, koje se razvijaju nakon respiratorne infekcije. To su imunološke i hematološke. To su dve ozbiljne komplikacije, odnosno dve grupe komplikacija, koje mogu za posledicu da imaju patološka stanja - rekla je za Kurir televiziju prof. dr Valentina Arsić Arsenijević, mikrobiolog i profesor Medicinskog fakuleta.

foto: Kurir Televizija

Prof. dr Valentina Arsić Arsenijević istakla je da mi treba da naučimo da živimo sa virusima.

- Teško ćemo se pozdraviti od korona virusa, i od bilo kog virusa isto. Mi moramo biti mudri i naučiti kako sa njima da živimo i edukovati lekare i pacijente i o merama prevencije i o merama terapije - dodala je prof. dr Valentina Arsić Arsenijević.

foto: Kurir Televizija

Prof.dr Miljko Ristić, kardihirurg, ističe da je ovo virus koji pokazuje 13 simptoma.

foto: Kurir Televizija

- Moja koleginica je apsolutno u pravu. Da kažem da je od početka ove pandemije, kostatovano, među prvim radovima koji su objavljeni, u vezi patogenosti virusa, koje organe napada, da je za mene bilo veliko iznenađenje, da virus se manifestuje kroz 173 simptoma. Virus može da napadne sve organe. To nije nova vest, to je vest koja je stara više od godinu dana - rekao je prof.dr Miljko Ristić, kardihirurg.

