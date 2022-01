SUZE MAJKE MILICE U PROGRAMU UŽIVO! Slučaj koji je potresao Srbiju, sina pronašla posle 40 godina OVO SU DETALJI POTRAGE

Milica Milivojević pronašla je svog sina posle 40 godina!

Ona se u kruševačkoj bolnici porodila 3. marta 1981. i rekli su joj da je beba mrtva. U međuvremenu, Mlađan je usvojen, a kada je zasnovao svoju porodicu krenuo je u potragu za biološkom majkom. Uz pomoć Radiše Pavlovića, predsednika Udruženja "Za istinu i pravdu o bebama", dospeo je i na televiziju, gde ga je Milica videla i preopznala.

Majka i sin konačno su se upoznali, posle više od četiri decenije.

foto: Printscreen/TV Prva

Na pitanje kako je izgledao susret sa sinom , Milica je na TV Prva kroz suze jedva izgovorila: "To nemoj da pitaš uopšte".

Vraćajući se na dan kada se porodila, Milica kaže:

"Ja sam se porodila trećeg ujutru u tri sata, drugog sam otišla, a četvrtog oko 11, 12 sati su mi rekli da mi je dete mrtvo. Kada sam tražila dete na podoj, oni su mi rekli da je još malo i da ne može da se doji, posle mi je doktorka rekla 'nažalost, vaše dete je preminulo'. Nisu mi dali da ga vidim, kad sam ga rodila, dali mi da ga vidim, podigli, izmerili i više ga nisam videla".

Mlađan je u sedmom razredu osnovne škole saznao da je usvojen. Mnogo kasnije krenuo je u potragu za majkom.

"U Centru za socijalni rad u Aleksincu rekli su mi da me je rodila maloletnica sa 16 godina, koja je išla u policijsku školu u Kruševcu", kaže Mlađan i dodaje da su mu stric i strina govorili da potiče od Roma.

I Milica i Mlađan su u svojim potragama kontaktirali predsedniku Udruženja za istinu i pravdu o bebama, Radiši Pavloviću.

"Milici je bilo teško, ona je živela u ubeđenju da joj je sin mrtav, sve dok se nije videla sa nama. Milica nije sumnjala sve te godine, nego kad je gledala ove priče i došla je do naših telefona, kontaktirala je mene", kaže Pavlović.

Radiša objašnjava da su ga Mlađan i njegova supruga kontaktirali jer su imali problem u matičnoj službi - nisu hteli da im iznesu matične spise.

"Istog momenta smo otišli u Kruševac, pošto se tamo vodi njegovo rođenje i uspeli smo, pošto sam u tom momentu član Vladine komisije, pozivajući se na to i na Udruženje, zatražio sam da mu se odmah stave na uvid matični spisi, to je njegovo pravo. I tako je počelo. Onda smo ga poslali u Centar za socijalni rad u Aleksinac, tamo je rađeno to usvojenje. Kad smo radili njegovu istragu, mi smo tražili da razgovaramo sa njegovom strinom, koja je radila na ličnim kartama u Opštini Aleksinac i tragajući za tim, mi smo pokušali da razgovaramo, ona je odbila saradnju. Kada je tražio dosije o usvajanju u Centru za socijalni rad, nisu mu dali, što je njegovo pravo. Onda smo utvrdili da osoba za koju piše da ga je rodila nikada nije ni postojala, izmišljena je. Onda smo to nosili u Centar i pitamo 'da li ste vi ispoštovali zakon i da li je obavljen razgovor sa majkom'. Kažu: 'Naravno'. 'Sa kim ste obavili razgovor?' Ja sam izvadio uverenje, da ta žena ne postoji i pitao da li ste vi možda razgovarali sa vanzemaljcima? E tog momenta je nastala panika", priseća se Radiša.

Radiša Pavlović foto: Facebook

Posle toga su zatražili sastanak sa direktorkom Centra, jer je obaveza te ustanove da čuva sve dosijee o usvajanju.

"Odlazimo u Centar, uzimamo još jednu majku sa nama kao svedoka, direktorka Centra sa kompletnim timom menadžera i pravnika nam saopštava da dosijei, niti ima Mlađin dosije, ne postoji u Centru, kao ni još 28 dosijea".

Milica i Mlađan su 30. septembra dobili zvaničnu potvrdu DNK analize da su majka i sin, a na reakciju tužilaštva i policije se čekalo četiri meseca. Ona je tek 28. januara po nalogu Osnovnog tužilaštva u Kruševcu dala izjavu o tome šta se to desilo u martu 1981. godine u kruševačkom porodilištu.

(Kurir.rs/TV Prva)