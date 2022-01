U SRBIJI SVAKI TREĆI PETNAESTOGODIŠNJAK FUNKCIONALNO NEPISMEN! Ko je kriv za ovakav propust obrazovnog sistema?

Prema rezultatima poslednjeg PISA testiranja iz 2018. godine, čak trećina petnaestogodišnjaka u Srbiji funkcionalno je nepismena. Srbija je, prema rezultatima tog istraživanja, ispod proseka zemalja članica OECD-a, koji ga i sprovodi. Obrazovni sistem u Srbiji pruža široko obrazovanje, ali koji su nedostaci? Šta je to funkcionalna nepismenost i koliko je nastava na daljinu zbog korone udaljilla učenike od škola? Na ova pitanja odgovor su dali gostujući u Pulsu Srbije na Kurir televiziji profesorka srpskog jezika Ana Živković i Aleksandar Markov, predsednik Foruma beogradskih gimnazija.

- Nastavljamo nastavu po kombinovanom modelu. Deca su podeljena po grupama, snalazimo se kao i dosad. Pratimo odluke kriznog štaba. Problemi su postojali pre korone, postojaće i nakon korone. Pre svega postoje mane sistema koji se odnose na prenos informacija, deca od nas dobijaju gotovo znanje i mi onda od njih tražimo da nam te iste informacije reprodukuju a ne tražimo da sami dođu do znanja. Trebalo bi izmeniti stvari već od tog najranijeg perioda školovanja, tad treba obratiti pažnju na učenje kroz igru i kreiranje kritičkog mišljenja. Trebalo bi od tog ranog uzrasta promeniti sam pristup, a kasnije promeniti i program - rekla je profesorka srpskog jezika.

Markov je istakao da Srbija zaostaje za svetom kada je obrazovanje u pitanju.

- Ne vidim poentu onlajn nastave kada nam se đaci druže van nastave. Mislim da odluke koje važe za školu, treba da važe i za celu zemlju. Pandemija bi mogla doći kao izgovor samo što se tiče nepismenosti, ali moramo znati da nama obrazovanje nije idealno. I dalje se uči po modelu iz 1950ih godina, to važi i za ocenjivanje i na prenošenje znanja. Svet je značajno napredovao, čitavi sistemi i načini učenja su izmenjeni i očigledno je da zaostajemo. Zaostajemo i za državama u regionu, a ne za svetom. Korona je došla i proći će, a problemi će ostati. Deca uče za ocene a ne za znanje - rekao je Markov gostujući na Kurir televiziji.

Ana Živković potom je i objasnila je šta to znači funkcionalna nepismenost.

- Prvo moramo znati šta je to funkcionalna pismenost. To je sposobnost da sve što smo pročitali i primenimo. Tu spada i likovna forma, grafička, mape i to je ceo jedan sistem. Mi smo još uvek zadržani na tradicionalnim vremena, ne napredujemo i misim da je to veliki razlog - objasnila je Živković.

