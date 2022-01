METEOROLOG OBJAVIO NAJNOVIJU VREMENSKU PROGNOZU: Posle temperatura u plusu zima nam se vraća na velika vrata, a evo i kada!

Meteorolog Marko Čubrilo najavio je na svom Fejsbuk profilu kakvo nas vreme očekuje narednih dana.

- Sutra posle hladnog jutra, ponegde uz slab mraz i prvom delu dana promenjljivo oblačno uz sunčane intervale i relativno toplo. Posle podne sa severozapada stiže jači hladan front koji će usloviti slabu, sekundarnu, ciklogenezu nad Jadranom. Kao posledica toga posle podne prvo na seveorozapadu Hrvatske i severu Vojvodine, a zatim do utorka uveče i nad ostalim predelima naoblačenje i osetnije zahlađenje uz padavine i okretanje vetra na severni i severoistočni.

U nižim predelima će uglavnom prvo biti susnežice koja bi mogla preći u vlažan sneg tako da tamo gde se taj prelaz desi brzo pa bude 2-3h sata snežnih padavina može doći do razvijanja snežnog pokrivača od jedan do tri centimetara. U predelima preko 500mnv kiša će ili brzo preći u sneg ili će odmah početi snežne padavine i tamo, posebno preko 800mvn treba očekivati do 7cm do 13cm novog sneg, a ponegde na severu Crne Gore i jugozapadu Srbije do utorka posle podne može pasti i oko 15cm snega. U ponedeljak maksimum od +4 do +8, posle podne između nule na severu i +4 na jugu - napisao je meteorolog i dodao:

- Moguće je da u noći ka utorku zbog postojanja slabog ciklona u Jadranu nad Hercegovinom i Crnom Gorom snežna granica ode na oko 500mnv ili čak i malo niže pa bi uz jaku buru snega moglo biti i u oblastima ispod 400mnv ali u koliko ga i bude akumulacija se uglavnom ne ocekuje.

Do srede sledece nedelje promenljivo oblacno, vetrovito i nestbailno uz povremene nalete padavina, preko 600mnv uglanvom sneg, a niže smena kiše, susnežice i snega. Biće uslova i za pljuskove krupe uz grmljvinu. Duvaće umeren, a na udare i jak severozapadni vetar, duž Jadrana jaka bura. Jutarnji minimum od -4 do +2, na planinama uz vedru noć ponegde i oko -8 stepeni Celztijusa. Dnevni maksimum od +2 do +7 stepeni Celzijusa.

On navodi i da se posle 4. februara računa na jačanje anticiklona koji bi nam barem do oko 8. trebao doneti stabilno, uglavnom suvo i relativno toplo vreme uz slabe jutarnje mrazeve i ređu pojavu magle.

- Posle 8. pa prema sredini meseca i dalje stoji signal za moguću izmenu sinoptike uz porast vazdušnog pritiska u prostoru Velike Britanije, zapadne Rusije i Skandinavije, što bi za nas značilo izmenu sinoptičkog trenda uz spuštanje hladnog vazduha iz Rusije i potencijalnu ciklogenezu u našoj blizini. Za sada je to samo signal i cele ove zime proračuni modela "pokušavaju" izvesti nešto ovako, ali veoma jaki zapadni vetrovi koji u serijama preko Atlantika šalju snažne ciklone tako nešto ne dozvoljavaju.

Ni ovog puta sa tog aspekta situacija neće biti jako povovlja, ipak negde posle 8. zapadni vetrovi bi mogli malo oslabiti (ali bi i dalje ostali jači od proseka). Videćemo hoce li to biti dovoljno za izmenu sinoptike koja bi nam mogla doneti još jedan period pravog zimskog vremena. Dugoročan prognostički materijal daje takvu mogućnost već neko duže vreme, sa verovatnoćom da se dominacija tog mogućeg anticiklona produži kroz februar, a potencijalno i duže, ali sve će se to malo preciznije znati već za 4-5 dana. Sutra posle podne stiže prolazan podsetnik da smo i dalje u najhladnijem godišnjem dobu - piše Čubrilo.

