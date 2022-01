PONOVO STIŽE SNEG! RHMZ OBJAVIO UPOZORENJE: Spremite se za nove padavine početkom meseca

U Srbiji će sutra pre podne biti pretežno sunčano i relativno toplo vreme, a posle podne se očekuje naoblačenje sa kišom i snegom u brdsko-planinskim predelima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

RHMZ je izdao upozorenje zbog snežnih padavina.

foto: Printscreen/RHMZ

"U utorak, sredu i četvrtak hladnije, mestimično sa snegom uz stvaranje/ povećanje visine snežnog pokrivača, naročito u utorak i to na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlјe. U nižim predelima, južnije od Save i Dunava, očekuje se formiranje snežnog pokrivača od 5 do 15 cm, a u brdsko- planinskim predelima novih 15 do 25 cm, lokalno i više. Na severu se očekuju mešovite padavine kiša, susnežica i sneg", stoji u upozorenju RHMZ.

Duvaće sutra slab i umeren južni i jugoistočni vetar, samo pre podne na istoku umeren i jak zapadni.

Minimalna temperatura od minus četiri na jugu do jedan na severu, najviša dnevna od sedam do 13. Više snega se očekuje se na zapadu zemlje gde će doći do formiranja snežnog pokrivača.

U Beogradu će pre podne pretežno sunčano i relativno toplo, posle podne postepeno naoblačenje, uveče kiša.

Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Minimalna temperatura oko jedan, najviša dnevna oko oko 10.

U Srbiji u utorak, sredu i četvrtak oblačno i hladnije, mestimično sa snegom.

Biometeorološka prognoza za ponedeljak

Biometeorološke prilike mogu imati nepovolјan uticaj na većinu hroničnih bolesnika, a naročito na astmatičare i osobe sa varirajućim krvnim pritiskom. Meteoropate mogu osetiti nervozu, poremećaj sna i reumatske bolove.

(Kurir.rs/Beta)