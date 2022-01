OVO JE DETALJNA VREMENSKA PROGNOZA ZA KRAJ JANUARA I POČETAK FEBRUARA: Posle temperatura u plusu čeka nas NOVO ZAHLAĐENJE!

Meteorlog Marko Čubrilo objavio je na svom Fejsbuk profilu najnoviju vremensku prognozu.

- Narednih dana relativno toplo uz prolazna, manja pogoršanja i zahlađenja. Oko 01. februara takođe prolazno, ali nešto jače zahlađenje. Oko 7. februara najverovantije bez prave zime, a zatim je moguće opet nešto jače pogoršanje i zahlađenje. U petak posle hladnog jutra ponegde uz maglu i slab mraz u toku većeg dela dana promenljivo oblačno i relativno toplo, posle podne i krajem dana sa premeštanjem slabog, hladnog fronta, treba očekivati jače naoblačenje, pojavu slabe kiše ponegde dok je u noći ka subotu i u subotu pre podne slab sneg moguć ponegde preko 800mnv.

Nad značajnim delom regiona padavine će biti vrlo slabe ili će izostati. Vetar umeren, zapadni i jugozapadni, posle podne u skretanju na prolazno pojačan, severozapadni. Jutarnji minimum od -3 do +3, a dnevni maksimum od +4 do +9 stepeni Celzijusa - napisao je meteorolog i dodao:

foto: Printscreen/Facebook/Marko Čubrilo, EPA/Ilustracija

- U subotu promenjljivo oblačno i malo hladnije, posebno nad severnim i istočnim predelima. Slabih padavina u obliku susnežice i snega će pre podne biti nad južnim, jugoistočnim i ponegde središnjim predelima dok će u subotu kasno uveče i u noći ka nedelji usled premeštanja još jednog hladnog fronta koji odlazi istočnije od nas prolazne kiše ili susnežice biti ponegde na severu i severoistoku regiona.

Vetar pre podne pojačan, severozapadni, sredinom dana na kratko u slabljenju, a uveče na severu regiona ponovo prolazno jak, severozapadni. Dnevni maksimum od +2 na oblastima gde bude više oblaka, do oko +6 u predelima gde bude više sunca.

On navodi i da se u nedelju računa na promenjljivo oblačno i relativno toplo vreme jer će ka nama iz Mediterana početi dotok toplog vazduha te će dnevni maksimumi biti uglavnom od +4 do +10, a nad oblastima koje su izložene fenskom uticaju jugozapadnog vetra i do oko +14 stepeni Celzijusa, što je znatmo iznad proseka.

- U ponedeljak sredinom dana sa spuštanjem nešto jačeg hladnog fronta koji će verovatno usloviti slabu, sekundarnu ciklogenezu nad Jadranom treba očekivati jače naoblačenje, ponegde sa kišom. Tokom dana vetar uglavnom južni tako da će i dalje biti relativno toplo uz maksimume od +4 na severu do oko +11 na jugu regiona, dok će posle podne i u noći ka utorku uz premeštanje hladnog fronta uslediti jače zahlađenje, okretanje vetra na jak severozapadni, a kiša će brzo prelaziti u sneg tako da su prolazne snežne padavine 01. februara na kratko moguće i u nizijama.

Planinski deo regiona, posebno BiH, sever C.Gore u planinski deo Srbije preko 800mnv bi mogao dobiti nešto konkretniji sneg. U utorak maksimum od 0 do +4 stepena Celzijusa. Posle podne na severu i severozapadu regiona prestanak padavina uz delimično rezvedravanje - napisao je Čubrilo:

- Oko 03. jutra hladno uz slab mraz i moguću maglu, ali tokom dana pretežno sunčano i relativno toplo uz maksimume od +4 do +9 stepeni Celzijusa, na jugu ponegde i oko +11 stepeni Celzijusa. Novo prolazno, naoblačenje uz padavine i zahlađenje je moguće oko 05. februara. Za sada do oko 07. februara nema signala za neko konkretnije, zahlađenje koje bi sneg donelo i nizijama, a onda je moguće da su uslovi za neko jače zahlađenje ostvare. Ipak nema signala da bi ono bilo uslovljeno formiranjem anticiklona nad Skandinavijom i zapadom Rusije i ponovo bi bio prodor vlažnog i hladnog vazduha preko Skandinavije i upitno je koliko bi bio snažan i koliko bi se dugo održao.

Sumurano u narednih nedelju do deset dana nema signala za povratak prave zime, povremena prolazna zahlađenja će sneg donositi uglavnom planinama, dok bi nizije samo na kratko imale uslova za vlažan sneg, a tek oko 07. postoji određena verovatnoća za neko konkretnije zahlađenje.

