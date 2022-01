METEOROLOG OBJAVIO NAJNOVIJU DUGOROČNU PROGNOZU: Stiže otopljenje, pa se vraća zima na velika vrata

Nova vremenska prognoza profesora geografije Marka Čubrila pokazuje da će za vikend vreme biti promenljiv, a ne severu vrlo vetrovit.

Početak sledeće nedelje donosi nešto jače, ali prolazno pogoršanje i zahlađenje.

Od 3. do 8. februara relativno toplo, zatim moguć zaokret ka povratku zime.

Danas promenjljivo oblačno i uglavnom suvo uz sunčane intervale dok je ponegde moguć pljusak kiše ili krupe u nižim i snega u planinskim predelima. Padavine uglavnom slabe, a dnevni maksimum od +3 do +9 stepeni Celzijusa, kaže Čubrilo.

Vreme u nedelju

U nedelju zbog premeštanja jakog ciklona i hladnog fronta severnije od nas na severu više oblaka koji će povremeno donositi slabu kišu koje je moguća već u noći ka nedelji i ponovo u nedelju sredinom dana.

Nad ostalim predelima pretežno sunčano i suvo. Sredinom dana na severu i severozapadu, posebno na krajnjem severu Vojvodine u Srbiji duvać jak i olujan severozapadni vetar sa udarima i do oko 20m/s, pokazuje vremenska prognoza.

Dnevni maksimum od +4 na kranjem severu do oko +14 ponegde nad središnjim delom Hrvatske, BiH i zapadom Srbije.

Vremenska prognoza za narednu sedmicu

U ponedeljak tokom dana premeštanje fronta, sekundarna ciklogeneza nad Jadranom uz izraženije pogoršanje, severni vetar i zahlađenje. U brdsko-planinskim predelima će verovatno odmah biti snega ili kiše koja će jako brzo preći u sneg dok bi sneg i u nižim predelima mogao smeniti kišu na nekih 2-4 sata. te je ponegde i u nižim predelima moguće formiranje snežnog pokrivača koji bi do utorka ujutro iznosio od jedam do tri santimetara. Planinski deo BiH, Srbije i Crne Gore bi mogao dobiti i oko 10 cm novog snega. U ponedeljak dnevni maksimum od +2 na kranjnjem severu do oko +8 na jugu, uveče svugde hladnije.

Sredinom sledeće nedelje vetrovito i nestabilno, ponegde uz nalete kiše, susnežice i snega, dok se nešto konkretniji sneg može javiti preko 800 metara nadmorske visine i to uglavnom nad istokom BiH, jugom Srbije i severom Crne Gore. Nizije i dalje bez prave zime i bez snežnog pokrivača. Jutarnji minimumi od -4 do +2, a dnevni maksimum od +1 do +6, granica dnevnog mraza na oko 800 metara nadmorske visine, najavljuje Čubrilo.

Prognoza vremena za februar

Od 3.2. do oko 8.2. uglavnom suvo i relativno toplo uz slabe jutarnje mrazeve i dnevne maksimume od +3 do +10, a oko 07.02. i do oko +13 stepeni Celzijusa ponegde.

Zatim i dalje stoji signal za moguć povratak zime uz jače zahlađenje i moguć sneg. Taj signal i dalje nije dominatan i kako je jako daleko lako može i da nestane, ističe Čubrilo.

Kako februar odmiče sve će teže biti nekoj dugotrajnijoj hladnoći da se zadrži nad našim predelima, dan je sve duži, Mediteran sve topliji i time snažniji sa prodorima relativno toplog vazduha.

Videćemo šta će sinoptika pokazati za taj periog negde oko 5.2. i to će najverovatnije biti prekrentica koja će ovu zimu svrstati u relativno tople ili prosečne, zaključio je Čubrilo.

