OPTUŽILA ME DA SAM JOJ SILOVAO ĆERKU! Angelinin brat: Moja sestra je ojadila pola Šapca, samo želim da skinem ljagu

Angelina Vlahović je 1. februara ove godine iznela tvrdnju da je doživela fizičko nasilje, nakon što ju je, kako je rekla, muškarac vukao i fizički izbacio iz stana u kom je živela sa ćerkom. Međutim, u međuvremenu su se oglasili građani Šapca koji su rekli kako je Angelina ucenjivala, zatvarala, progonila i varala stanodavce. Zbog nje su čak stanari pisali i peticiju da se iseli iz zgrade.

Angelinin brat Nikola Vlahović kaže da se odrekao loših dela svoje sestre i da je zbog svega odlučio javno da govori kako bi skinuo ljagu sa svoje porodice i preminulih roditelja.

"Ona inače nije profesor nemačkog jezika, kako kaže, to je jedna od njenih prevara. Inače, ostalo je sve tačno. Ja se nisam odrekao nje kao sestre, već njenih dela. Osećam moralnu obavezu da kao rođeni brat, pošto mi nemamo više roditelje, zaštitim i te ljude koji su oštećeni i da skinem ljagu sa imena svojih roditelja, ali i da zaštitim sebe i svoju porodicu", započeo je Vlahović ispovest za "Novo vikend jutro" na TV Pink.

foto: Printscreen/Pink TV

Nikola kaže da njegova sestra prvo uđe u nečiji stan i pretvara se da je fina žena, kao i da je najgore što je u prevare uplela i svoju maloletnu ćerku koju je naterala da glumi.

Kaže da je Angelinin cilj da plati što manje izdavanje nekog stana, sa sve računima, kao i da oni imaju porodičnu kuću udaljenu 14 kilometara od Šapca koju je ona upropastila.

Gost Jovane Jeremić u ispovesti kaže i kako je sestra pokušala da ga optuži sa seksualno uznemiravanje njene ćerke, koja je zajedno odrasla u kući sa njegovom decom, zbog čega mesecima nije mogao da uđe u kuću.

"Njena ćerka je odrasla u toj kući sa mojom decom i zamislite sada ovo, ona je mene pre osam meseci optužila da sam ja nju napastvovao i pokušao neko nasilništvo, da sam zagrlio, stisnuo njenu ćerku i govorio: 'Ljubi uju, ljubi uju', aludirajući na seskualno nasilništvo. Oni su i njoj i meni dali zabranu prilaska, ali pošto je bila u kući, ona je ostala po autizmu, a mene su hteli da uhapse ako odem tamo. Ja nisam mogao da uđem u svoju kuću, da uzmem svoje slike, pošto sam ja fotograf, foto materijal, foto aparat... Onda joj to nije bilo dosta, za je sa svojom advokaticom podnela prijavu za produžetak na šest meseci", nastavlja Vlahović.

Na društvenim mrežama proteklih dana osvanuo je i snimak na kom se vidi kako Angelinu nepoznati muškarac izbacuje iz stana. Nikola kaže da je to snimala njena ćerka, kao i da je pomenuti video-materijal analizirao mnogo puta.

"Ja sam ovaj snimak analizirao mnogo puta, taj čovek je zet ovog stanodavca, on je ušao neplanirano kada je čuo da se dešava frka, on je nju uhvatio ispod miške, onda se onda otromboljila i on je nju izvukao u takvom stanju. On nju nije ni udario, niti je psovao. Kako je dete moglo da snima ako su oni bili nasilni? To je bio stan u kom je ona napravila dugove, ona nije htela da izađe iz toga stana... Čovek je u totalnom rasulu, čovek je očajan, on plače, on ne sme da izađe na ulicu šta je ona njemu napravila i kakvu mu je priču spakovala. Od silnih optužbi, lažnih prijava, zvanično se protiv nje vodi postupak i u policiji, ali je ona napravila takvu kampanju", zaključio je Nikola.

(Kurir.rs/Pink)