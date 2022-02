RHMZ NAJAVIO NEVREME: U narednih sat vremena meteorolozi prognoziraju vetar i kišu! Za ove delove Srbije upaljen meteo alarm

U naredna dva sata doći će do brzog premeštanja hladnog fronta sa područja Šumadije i Pomoravlja dalje na jugoistok Srbije, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) u 15 sati.

Kako dalje navode, u zoni fronta padaće kiša slabog do umerenog intenziteta, a duvaće umeren do jak severozapadni vetar, dok će lokalno on biti i olujne jačine. U brdsko-planinskim predelima padaće sneg slabog do umerenog intenziteta.

Sutra će u Srbiji biti umereno i potpuno oblačno, hladno i vetrovito, na severu pre podne sa sunčanim intervalima, a na jugozapadu, jugu i jugoistoku mestimično sa slabim snegom.

Vetar će biti umeren i jak, u Vojvodini, istočnoj Srbiji i na planinama olujni, severni severozapadni, koji će uveče biti u slabljenju.

Na planinama se zbog jakog vetra očekuje mećava uz stvaranje snežnih nanosa. Zbog jakog vetra na snazi će sutra biti žuti meteoalarm u gotovo celoj zemlji, što znači da je vreme potencijalno opasno. Snažnog vetra sutra će biti pošteđeni Zapadna Srbija, Šumadija i Pomoravlje.

Najniža temperatura kretaće se od -2 do 2 stepena, a najviša od 4 do 10. Uveče i tokom noći ka sredi biće oblačno ponegde sa slabim padavinama: u nižim predelima kiša, u brdsko-planinskim sneg.

Osetno toplije vreme meteorolozi predviđaju za sredu. Prepodne će biti oblačno sa slabim padavinama, a posle podne se očekuje postepeno razvedravanje. Vetar će biti slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni, krajem dana u slabljenju. Najniža temperatura kretaće se od 0 do 4, najviša od 8 do 14 stepeni.

Upaljen meteo alarm

Za područje zapadne, jugoistočne i jugozapadne Srbije, kao i za teritoriju Kosova i Metohije upaljen je žuti meteo alarm zbog snega i leda.

To znači da vreme može biti opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navodi se na sajtu RHMZ.

Na Zlatiboru već veje

Sneg na području Zlatibora pada duže od dva sata, na kolovozu je nekoliko centimetara ukvašenog snega a najkrtičnije je na planiskim prevojima, gde povremeno dolazi do zastoja u saobraćaju.

"Na terenu je 15 kamiona koji rade na raščišćavanju puteva. Magistrala ka Crnoj Gori za sada je prohodna, a saobraćaj se otežano odvija na deonici od Borove Glave ka Novoj Varoši. Putevi se čiste po prioritetima, a ukoliko se padavine nastave ovim intenzitetom saobraćaj će na najkritičnijim tačkama biti zabranjen za šlepere", rekao je za RINU Alen Mušanović iz JP "Putevi Užice".

Jaka snežna vejavica je u popodnevnim časovima pogodila je i opštine Prijepolje, Nova Varoš i Priboj. Usled loših vremenskih uslova u blizini mesta Bistrica došlo je do saobraćajne nezgode kada je vozač putničkog automobila sleteo sa kolovoza i završio na samoj ivici kanala.

Inače, nevreme je danas već zahvatilo zemlje regiona. Jaka kiša zabeležena je na području Hrvatske, a snažan vetar i sneg u pojedinim delovima Dalmacije.

Grad je pao na području Šibenika, istoka Splita, sinjskog područja, a kako prenose lokalni mediji, najobilniji grad pao je na širem omiškog području gde je visina bila i do 10 centimetara.

Iz Benkovca su stigli zastrašujući snimci na kojima se vidi kako vetar nosi sve pred sobom. Vetar je toliko jak da je podizao i kontejnera i nosio ih kao da su list papira.

Meštani Benkovca kažu da je pijavica došla s mora i gurala kontejnere i oštetila stambene objekte.

